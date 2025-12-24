Una dietista desvela las claves para disfrutar de la Navidad sin llevarse un susto en la bascula

Las celebraciones navideñas suponen un reto para mantener la línea, con un aumento de peso que puede llegar hasta los entre 3 o 4 kilos por persona. Para evitarlo, la dietista Rosana Rabadán ha ofrecido una serie de consejos en una entrevista en COPE Ávila, centrados en la planificación y la moderación sin necesidad de renunciar a los productos típicos de estas fechas. Lo más importante: tener buenos hábitos alimenticios.

Claves para sentarse a la mesa

La experta recomienda planificar los menús y no saltarse comidas para compensar. Una estrategia útil es incluir aperitivos saludables con base de vegetales o ensaladas coloridas. Rabadán insiste en la importancia de comer despacio y ser conscientes de lo que se ingiere. “Muchas veces ponemos tantas cosas en la mesa que comemos sin control”, advierte. Para evitarlo, sugiere servirse un par de aperitivos en el plato y repetir solo si es necesario.

Hay que ser conscientes de lo que estamos comiendo" Rosana Rabadán Dietista

Dulces y alcohol, con moderación

Respecto a los dulces navideños, la dietista es clara: deben disfrutarse, pero solo en los días festivos señalados. “Los dulces navideños, como su nombre indica, son navideños, entonces, claro que tienen que estar presente en nuestra mesa, pero que estén presentes los días de fiesta”, afirma. La misma regla se aplica al alcohol y las bebidas azucaradas: se puede brindar, pero siempre con moderación para no excederse.

La importancia de mantenerse activo

El ejercicio físico es otro pilar fundamental. Rabadán subraya que, aunque en estas fechas uno tiende a moverse menos, también hay más tiempo libre para mantenerse activos. Un simple paseo después de las comidas puede mejorar la digestión y el estado de ánimo. “Siempre que estemos activos, nuestro cuerpo nos lo va a agradecer siempre”, ha señalado.

Finalmente, para los días que no son de celebración, la recomendación es volver a la rutina habitual. Esto incluye priorizar el consumo de vegetales y legumbres y escuchar las señales de hambre y saciedad del cuerpo. “Los hábitos de nuestro día a día son los que van a marcar la buena o la mala alimentación que llevamos”, concluye la experta, desaconsejando las dietas restrictivas para compensar.