CEOE Ávila decidirá este lunes si participa o no en la próxima mesa de la Plataforma Agroalimentaria

CEOE Ávila aún no ha decidido si participará o no en la mesa de trabajo para el desarrollo de la Plataforma Agroalimentaria enmarcada en el Plan Territorial de Fomento. En declaraciones a Cope Ávila, su presidente Juan Saborido ha adelantado que el lunes se reunirá el equipo de gobierno de CEOE Ávila para decidir la asistencia o no a este encuentro. Saborido ha explicado que la intención de esta reunión es avanzar en el desarrollo de esta plataforma y hubiera deseado primero en encuentro de los miembros del Diálogo Social para resolver la polémica abierta.

Saborido ha lamentado que todo se esté haciendo “a espaldas” de los sindicatos y la CEOE “en despachos” a los que no son invitados.Insiste además el presidente de los empresarios en que por “ética” Avilagro debe devolver la subvención de medio millón de euros, y pone en discusión por qué se ha invitado a Avilagro y no a otros empresas u organismo ajenos al Diálogo Social.

En todo caso, y ante el apoyo de la Junta y el Ayuntamiento de Ávila a Avilagro, Saborido ha apuntado que “poco”pueden hacer además de que esperar al recurso administrativo presentado. Independientemente de cómo se resuelva este recurso, el presidente de CEOE ha destacado que no es su intención levantarse de ninguna mesa de negociación.





SINDICATOS

El secretario de la Unión General de Trabajadores en Ávila, Javier García, ha adelantado a Cope que acudirá el día 10 a la reunión de trabajo sobre la Plataforma Agroalimentaria del Plan Territorial “con el ánimo de intentar retomar el camino y buscar el consenso”.

Javier García ha dicho que en este encuentro quieren hacer “un paréntesis” hasta que se resuelva el recurso administrativo interpuesto por los sindicatos y CEOE Ávila relacionado con la subvención directa de 500.000 euros a Avilagro.

Entiende el secretario de UGT que hasta que este recurso se resuelva puede comenzarse a trabajar en el desarrollo de la Plataforma Agraalimentaria con aportaciones de Ayuntamiento y Diputación que sumarían 250.000 euros.

El secretario de Comisiones Obreras en Ávila, Óscar García Barroso, ha manifestado que ellos participarán “indudablemente” en la mesa de trabado de la Plataforma Agroalimentaria. Eso sí, para CC.OO es imprescindible tener “garantías jurídicas” sobre el destino de los fondos públicos.

Óscar García Barroso ha manifestado que la subvención a Avilagro “es un asunto que hay que resolver”, pero también “hay que conocer que pasos van a dar Ayuntamiento y Diputación con los fondos comprometidos para esta Plataforma”, así como definir “cómo y quién va a realizar esa gestión”. Comisiones Obreras sigue apostando por que esta gestión se ponga en manos de las instituciones.

AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

El Ayuntamiento de Ávila acudirá a la reunión de la Plataforma Agroalimentario y ha pedido a todos los actores que “tiren del carro” y aporten. El alcalde no entendería que “alguien no acudiera a la reunión”. Sánchez Cabrera.