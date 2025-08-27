Bordados, tejidos y técnicas de confección vikingas en el Mercado Medieval

A una semana de la celebración de las Jornadas Medievales de Ávila, vamos conociendo detalles sobre qué actividades. En el Palacio de los Serrano se desarrollará el Cuentalanas Medieval los próximos 5,6 y 7 de septiembre.

Una actividad organizada por la asociación Hilandia en la que se combinará el arte textil con la narración y cuentos de historias sobre la lana y aprender técnicas tradicionales sobre el hilado y el cardado.

Además, como ha contado Blanca Fernández presidenta de esta asociación, el estudio textil Hilandia, en la calle Martín Carramolino abrirá esos mismos días sus puertas al público.

El viernes 5 y sábado 6 por la mañana se enseñará una técnica de bordado que usaban los vikingos.

La presentación de esta actividad se enmarca dentro de la firma del convenio entre la asociación Hilandia y la Fundación Ávila.

El Palacio de los Serrano estará abierto al público durante todas las Jornadas Medievales que este año se alargarán un día más y que amplía su espacio hasta la Plaza Italia. Este emplazamiento, de hecho, está ya decorado con escudos bordados por Hilandia junto a la ambientación medieval del Palacio.