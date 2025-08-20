Un asalto a la Muralla y un elefante gigante, novedades en el XXVIII Mercado Medieval de Ávila

El Mercado Medieval de Ávila, Fiesta de Interés Turístico Nacional cumple 28 ediciones y lo hace con algunas novedades pero manteniendo su esencia.

La primera novedad del Mercado de las Tres Culturas, que ya se conocía, es la ampliación de espacios y días de duración. En esta ocasión se inaugurará el jueves 4 septiembre y se expande a plaza de Italia, C/Estrada y Lienzo Norte de la Muralla.

Precisamente en el Lienzo Norte, en el arco del Carmen, se vivirá otra de las novedades. Habrá instalado un campamento Inglés que realizará un asalto a la Muralla mientras es defendida por los arqueros abulenses.

Lo explica Manuel Iglesias de Musical Sport, la empresa organizadora:

Manuel Iglesias de Musical Sport, la empresa organizadora

También habrá un campamento español en la plaza de Italia que realizará talleres y este año el desfile de gran formato será protagonizado por un Elefante gigante.

Continúan las justas a caballo, la cetrería y los tradicionales espectáculos de El Grande y San Vicente. También el desfile de las 3 culturas y la carrera para niños, además habrá música y pasacalles continuos por el centro de la ciudad durante los 4 días de Mercado.

Sonsoles Prieto, Teniente de alcalde de Turismo ha destacado que es el mayor evento de la ciudad:

Sonsoles Prieto, Teniente de alcalde de Turismo

El mercado contará con 300 puestos artesanos, 50 de ellos de Ávila y habrá unas 150 actividades programadas y 25 grupos de animación.

Animación

Toda esta actividad se completará con cerca de 20 desfiles, recreaciones y pasacalles. Habrá, en concreto, un gran desfile que cerrará cada una de las cuatro jornadas del mercado, en el que uno de los protagonistas será un elefante de gran tamaño, así como una decena de pasacalles con una marioneta articulada de gran tamaño en forma de ave fénix que también es novedad este año.

Estos pasacalles se realizarán tanto por la mañana como por la tarde, mientras que el Gran Desfile de las Tres Culturas se celebrará el sábado a partir de las 12 horas desde el Mercado Chico y la Carrera Infantil de Las Tres Culturas, el domingo, a partir de las 11 de la mañana, con salida en la plaza de Mosén Rubí. La carrera contará con dos categorías: de 4 a 8 y de 9 a 12 años, y las inscripciones se podrán realizar hasta media hora antes del inicio de la carrera, en el palacio de Los Verdugo.

De la animación, además, se encargarán 25 grupos y 14 personajes que recorrerán los diferentes espacios del mercado, participarán en los desfiles recreaciones de asaltos y, además, proceden de diferentes puntos de España, Francia, Italia, Portugal, Marruecos, Turquía, Paraguay, Alemania, Rumanía, Argentina o Uruguay.

La actividad se completará, tal como ha ocurrido los últimos años, con conciertos de artistas locales en la explanada delantera del Lienzo Norte a partir de la medianoche. Serán actuaciones que cerrarán cada día, ofreciendo una alternativa de ocio a los que desean alargar su jornada medieval.

Toda la programación se puede consultar desde hoy en las páginas web y redes municipales y en los próximos días se distribuirá también el programa de mano en los espacios municipales.