COPE
Podcasts
Ávila
Ávila

Entrevista a Juan Bravo, vicesecretario general de Hacienda del Partido Popular

Esta tarde estará en Ávila Juan Bravo, el vicesecretario general de Hacienda del Partido Popular. Participará en un foro de debate titulado “Escuchando a los autónomos de Avila”. Pero antes ha pasado por los micrófonos de COPE, donde ha destacado la necesidad de “poner en valor a los autónomos como generadores de actividad y empleo”. 

Juan Bravo, responsable de asuntos económicos del PP
00:00
Descargar

Entrevista a Juan Bravo, el vicesecretario general de Hacienda del Partido Popular

Beatriz García

Ávila - Publicado el - Actualizado

1 min lectura10:17 min escucha

Descargar

Escucha en directo

En Directo COPE ÁVILA

COPE ÁVILA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00 H | 02 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking