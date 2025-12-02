Entrevista a Juan Bravo, vicesecretario general de Hacienda del Partido Popular
Esta tarde estará en Ávila Juan Bravo, el vicesecretario general de Hacienda del Partido Popular. Participará en un foro de debate titulado “Escuchando a los autónomos de Avila”. Pero antes ha pasado por los micrófonos de COPE, donde ha destacado la necesidad de “poner en valor a los autónomos como generadores de actividad y empleo”.
Beatriz García
Ávila - Publicado el - Actualizado
1 min lectura10:17 min escucha
"El caso es importante porque de cada 10€ que genera la ganadería de España, cuatro proceden del sector porcino"
