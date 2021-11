Deportes COPE en Ávila 16/11/21

estar informado hola qué tal muy buenas tardes y bienvenidos una jornada más aquí al deporte de Ávila en COPE soy Beatriz García y te voy a acompañar durante los próximos 1000 comemos ya sin más dilación el automovilismo va a ocupar hoy nuestro espacio de Deportes aquí en COPE Ávila y es que una abulense y también periodista Luis Carlos Cáceres se ha hecho con la tercera posición del podio en el eco Rally de la Comunidad de Madrid precisamente a Luis Carlo tenemos hoy acompañándonos aquí en los deportes de COPE Ávila Luiscar muy buenas tardes bueno muchísimas gracias por hacernos un huequito que sé que te pillamos ahora mismo trabajando pero queríamos tenerte hoy aquí con nosotros en los deportes porque bueno está tercera posición en este corral y de Madrid está fenomenal tú al frente del volante y con tu compañero Antonio Cristóbal como como copiloto cómo ha sido la experiencia a Luiscar creo que además tu debut como como piloto como vivisteis la prueba invitaron desde for a participar en el corral y yo digamos engañe a mi amigo Antonio para que se viniera conmigo que tuvo que pedir el hombre el día libre también para poder disfrutar el rally y la verdad es que para ser la primera vez que no estaba bastante bien sí que cometimos un fallo en el primer tramo monos lastrum poquito luego ya ante todo todos los tramos siguientes pero vamos y si no hubiéramos callado ahí que pone fallo desde novatos pues lo mismo hubiéramos incluso ganado en esta categoría no está mal ese fallo de novatos tampoco fue tan malo porque la tercera posición sin duda es una posición estupenda sobre todo tiene que ser muy diferente no lo que a lo que estás acostumbrado porque tú periodista estás acostumbrado narrarlo a contarlo pero no no a vivirlo esto de que ahora las entrevistas de las hagamos a ti Luiscar gente conocida como Luis Moya que conocemos todos coche el copiloto de Carlos Sainz con gente que participan en el campeonato de España de Rallyes como Pernía que también estaban y en realidad que estabas en el mismo parque cerrado con ellos en la verdad que sí que en un principio era como un poco raro como aquí ahora estoy dentro de media estilosos igual a todo un poquito más de verdad que haberle yo estoy más experiencia al volante que nosotros pero se iguala si hubieras ya te digo yo que no hubiéramos podido hacer para un buen rato como como piloto y no podía haber sido mejor vas a repetir estamos ahí intentando verlo a ver qué tenemos que ir a la invitación pero ya te digo yo que mi copiloto tiene muchas ganas porque cuando terminamos me decía parece este primer tramo si te tenemos que repetir si repetimos y encima con este mismo coche ganamos seguro quiere decir que a lo mejor en un futuro de Beas cambiando el micrófono por el volante no ya tanto yo creo que no me creo que luego me para invitaciones de este tipo y eso y eso sí pero tanto ya que ya se necesita mucha dedicación y ya sabes tú que el peronismo también les gusta mucho entonces es difícil es difícil nunca se sabe nunca se puede decir de este agua no pues Luis Carlos Carlos Cáceres abulense periodista y ahora también piloto y ganadores de esta tercera posición junto a tu compañero Antonio Cristóbal de este eco Rally de moneda de Madrid enhorabuena de nuevo y muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en los deportes de COPE gracias un beso Luis Carlos también nosotros nos despedimos ya sabes que si ahora la tarde de COPE con Pilar Cisneros y con Fernando De Haro