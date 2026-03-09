La campaña de Castilla y León entra en su semana decisiva con la derecha al alza y el voto indeciso como clave

La campaña electoral en Castilla y León ha cruzado su ecuador con la publicación de las últimas encuestas, que dibujan un escenario de consolidación para el bloque de la derecha. Según el comentario del periodista Jorge Bustos en 'Herrera en COPE Castilla y León', el PP mejoraría sus resultados, obteniendo entre uno y tres escaños más, mientras que Vox emerge de nuevo como una fuerza clave para la formación de gobierno. Por su parte, el sondeo de El País refleja un estancamiento del PSOE, aunque con mejores perspectivas que en Extremadura o Aragón.

La batalla por los indecisos

La gran pregunta es si los mensajes lanzados por los candidatos habrán logrado movilizar al voto indeciso, que representa una horquilla de entre el 15% y el 25%. Esta última semana de campaña se presenta como crucial, ya que puede alterar el reparto de escaños e incluso determinar quién gobernará. La importancia de este grupo radica en el ajustado resultado entre bloques, en que el voto rural suele decidirse en los últimos días y en un sistema electoral por provincias que amplifica pequeñas diferencias de votos.

El factor regionalista

En este contexto, las formaciones regionalistas entran en juego con un papel potencialmente decisivo. En Soria, la provincia que reparte menos escaños (5), un ligero cambio en el voto podría hacer bailar un procurador, beneficiando a Soria Ya, que se estrena en las autonómicas. En León, la UPL cuenta con una fuerza consolidada de 3 de los 13 procuradores y aspira a conseguir el cuarto, lo que podría complicar la formación de mayorías para los grandes partidos.

Estrategias en la recta final

Otra de las incógnitas de la semana es el impacto del nuevo lema de campaña del PSOE, ‘No a la guerra’. Pedro Sánchez lo estrenó en Soria, donde activó esta estrategia para vincular el conflicto con el encarecimiento de la energía y la seguridad del país, en una maniobra que busca situar a PP y Vox como aliados en esa materia.

Finalmente, la recta final de la campaña estará marcada por el último debate televisado que enfrentará este martes a Alfonso Fernández Mañueco, Carlos Martínez y Carlos Pollán. Este encuentro será clave para ver si hay giros de estrategia y, según el periodista Jorge Bustos, "si el candidato del PSOE saca la mano del bolsillo y si el de Vox se despoja del argumentario nacional".