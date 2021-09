Yepes agradece al Dr. Morán que les haya curado el coronavirus nombrándole pregonero de las fiestas

Durante meses hemos estado hablando del médico de cabecera de Yepes, Ignacio Morán, reconocido mundialmente por aplicar un tratamiento efectivo contra la Covid-19.

De hecho el estudio de este tratamiento firmado junto a las doctoras Judith Alvarenga y Karina Villar fue publicado en una revista especializada estadounidense.

Mañana su pueblo, Yepes quiere agradecérselo y ha sido elegido pregonero de las fiestas en honor del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz.

Hoy le hemos entrevistado En “HERRERA EN COPE CASTILLA-LA MANCHA” .





Confiesa estar nervioso a pocas horas de pregonar las fiestas de su pueblo “No estoy acostumbrado a estar en un escenario, será una aventura. Es un honor dar este pregón después de muchos años de trabajo”.

Y es que el Dr. Morán lleva 34 años ejerciendo la medicina en el Centro de Salud de Yepes “más de media vida”. Pero saltó a los medios de comunicación de toda España tras aplicar un tratamiento con antihistamínicos y azitromicina a 84 internos de las Residencias de Mayores de Yepes y Huerta de Valdecarábanos con resultados muy satisfactorios “Los síntomas desaparecen en dos o tres días y hemos visto que no tenemos pacientes con síntomas post-covid”.

En un mes tendrán los resultados del tratamiento aplicado a unos 400 vecinos

Ahora están esperando a analizar los resultados de otros 400 pacientes, vecinos de Yebes, que también tomaron los mismos medicamentos “La experiencia es positiva. Su evolución ha sido muy positiva, con pocos efectos secundarios y con mucha tranquilidad porque las personas que se contagian es casi seguro que se curan”.

El tratamiento ha sido utilizado en otros puntos de España, pero la pregunta que nos hacemos todos es por qué no se generaliza su utilización “me imagino que porque es un tratamiento muy sencillo y la gente no se lo acaba de creer y porque hay cierto miedo a usar ciertos medicamentos que sirven para otras cosas y aplicarlos para el coronavirus. Yo tampoco lo entiendo porque el médico que no lo está usando es porque no lo ha probado, porque es muy evidente que la mejoría de los pacientes es rápida y notable”.

Kiko Matamoros popularizó este tratamiento

Quien sí lo utilizó y lo manifestó públicamente en el programa “Salvame” donde colabora es el televisivo Kiko Matamoros que confesó que había seguido este tratamiento y le había ayudado mucho a sobrellevar los síntomas.

Lo cierto es que las estadísticas de la pandemia en el pueblo de Yepes avalan las afirmaciones del Dr. Morán “en una población de 5.500 habitantes solo hemos tenido que lamentar tres fallecimientos en un año y medio”.

El pregón que ofrecerá mañana en Yepes servirá también como recuerdo del doctor, Carlos de Aragón, fallecido por Covid-19 al inicio de la pandemia. Más adelante el ayuntamiento celebrará un homenaje y pondrá su nombre al Centro de Salud.