Vivir con una parálisis cerebral y no morir en el intento

Elena López Gómez nació en 1975 en el hospital Virgen de la Salud de Toledo. Las circunstancias acontecidas en ese momento le produjeron una parálisis cerebral que no ha dejado de influir, de forma determinante, en la trayectoria y el rumbo de su vida que ha querido plasmar en el libro "Lo que sé de mi vida".

Su vida se truncó en los primeros minutos de vida"sufrí un daño cerebral por el abandono de una comadrona y tengo una parálisis cerebral que me produjo la falta de oxígeno". Desde el primer momento luchó contra las consecuencias de esta parálisis y aunque siempre lo ha tenido más difícil, pudo seguir con su vida "en mi vida ha habido momentos buenos, pero también muy malos, he bajado a los infiernos y no quería seguir viviendo, pero al final soy como el ave fenix y vuelvo a nacer de las cenizas gracias a las personas que tengo a mi lado". Al margen de su enfermedad, Elena, disfuta como todos, de las pequeñas cosas "me encanta leer, salir y escuchar música, sobre todo las canciones de Rozalén".









"No todos entendían que pudiéramos estar juntos Jesús y yo, los dos con parálisis cerebral"

Para ella incluso disfrutar del amor le costó más que a los demás "no todos entendían que estuvieran juntos dos personas que sufrían una parálisis cerebral y además sin trabajo, pero fuimos pico, pala, pico, pala y al final lo conseguimos". Jesús y Elena llevan casados 20 felices años.





En un momento complicado, cuando una estenosis de columna la dejó limitada, pensó en que escribir un libro contando su vida podría ayudarla, "ha sido una terapia para mí y también puede ayudar a los demás". Hace cinco años que lo empezó y acaba de terminarlo hace tan solo unas semanas. Un libro que recoge los momentos más importantes de su vida y en el que encontramos también dedicatorias de personas que la quieren y la han apoyado, como toda su familia.

La historia de Elena ha conmovido a mucha gente, incluido al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que la dedica unas palabras muy tiernas al principio del libro junto con Ángel Felpeto o Fernando Mora.

Elena ha conseguido muchas cosas en esta vida, pero tiene 3 espinitas clavadas "siempre he querido ser madre, es imposible, aunque he contado con el cariño de mis sobrinos". La segunda espinita es conocer a la cantante Rozalén "me encanta esta mujer, me inspira paz" y la tercera espinita es poder participar en la política "para apoyar a las personas con discapacidad".

En el libro se respira esperanza y un mensaje de optimismo y aunque reconoce que no está en su mejor momento "me gusta soñar y nunca se sabe lo que nos deparará la vida..."

El libro cuesta 12 euros y lo puedes solicitar en el E-mail: elenalopez197534@gmail.com