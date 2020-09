Lo útlimo en protección Covid: mascarillas que paran el virus y que se pueden desinfectar

Un paso más en la protección individual frente a la Covid-19. Se trata de la mascarilla con viricida incorporado.

Es fruto de una investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) con la empresa Bioinicia capitaneada por Jose María Lagarón.

Tal como ha contado a COPE, “nos planteamos al inicio de la pandemia, y habida cuenta de que faltaba el material de filtro habitual que utilizan las mascarillas que se fabrica en China, pues empezamos a pensar en cómo incorporar un producto nuevo. Así, desarrollamos un filtro de nanofibras que tiene inicialmente como objetivo sustituir al material tradicional y a medida que íbamos investigando nos dimos cuenta de que tenía unas ventajas significativas como que, al hacer el tamaño de las fibras más pequeños, 10.000 veces más pequeño que el grosor de un cabello humano, el virus no puede pasar”.

Estas mascarillas se han vendido a lo largo del mes de septiembre. En sólo cuatro días tuvieron más de 400.000 pedidos

Ahora va a salir una segunda versión de la mascarilla que incorporará un agente viricida que “ya está certificado por un organismo inglés que trabaja en la certificación de textiles con propiedades viricidas y que en 2 horas de contacto del virus con el filtro se inactiva hasta en un 97%, o sea, que es muy eficaz”.

COMERCIALIZACIÓN

Langarón ha comentado que se van a comercializar a través de la empresa Bioinicia “hasta ahora ha sido una producción limitada no del filtro, porque del filtro podemos hacer para seis millones de mascarillas a la semana, pero dependemos del que confecciona la mascarilla. Ahora va a entrar otro fabricante que tiene 30 líneas de producción y que hará a la semana casi medio millón de mascarillas y entrará otro más. En dos o tres semanas podemos asegurar que habrá mascarillas para todos los que la quieran comprar y que ya empezamos a visualizar el que estén presentes a través de líneas de distribución en farmacias, supermercados... y disponibles para nuestros hermanos latinoamericanos”.

El tamaño de las nanofibras es 10.000 veces más pequeño que el de un cabello humano

USO Y DURACIÓN

No se recomienda su uso más allá de dos jornadas laborales. No porque el viricida se pierda o inactive, porque tiene una vida de 20 años, sino porque el filtro puede dificultar la respiración “porque es como una red de tenis. Yo empiezo a lanzar un montón de pelotas y alguna se puede quedar atrapada en los huecos de la red. A medida que más pelotas se van quedando atrapadas cuesta un poquito más respirar. No se pierde capacidad de filtración, seguimos protegidos pero, con el tiempo de uso, dificultan la respiración pero yo personalmente hay veces que las he llevado una semana dependiendo del nivel de uso y donde las utilice”.

Esta nueva mascarilla se puede también desinfectar con una disolución de alcohol al 70% “entonces el ciclo de uso sería, por ejemplo, yo la llevo un día entero. Por la noche la desinfecto con estas soluciones que ya venden, la dejó colgada durante una hora y al día siguiente la puedo llevar otro día entero”.