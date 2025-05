El Tribunal Supremo avala que los caudales ecológicos del río Tajo deben entrar en vigor de forma inmediata: “Zona protegida”

Toledo - Publicado el 14 may 2025, 10:21

El Tribunal Supremo ha determinado que los caudales ecológicos del río Tajo no se pueden alcanzar de forma escalonada hasta el año 2027 en el tramo comprendido desde el embalse de Bolarque en Guadalajara hasta el de Valdecañas entre las provincias de Toledo y Cáceres, ya que al tratarse de zonas protegidas, deben entrar en vigor de forma inmediata.

Desde la Red del Tajo, señalan en nota de prensa que la sentencia solo daría por bueno este escalonamiento en tramos no amparados por figuras de protección, pero no en las masas afectadas por zonas protegidas de hábitats y especies en las que, además, no se hayan identificado sus objetivos ambientales particulares, como es el caso de este tramo del río, en el que se encuentran las ciudades de Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina.

la razón

Es la segunda vez que el Tribunal Supremo da la razón al río Tajo. Para la Red del Tajo, la sentencia llama la atención a "la obligación que tiene el Plan Hidrológico del Tajo en incluir los objetivos adicionales de las masas de agua incluidas en zonas protegidas, algo que ha sido omitido en todas las zonas Red Natura 2000 en las Comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha".

En este sentido, apunta, instan a la Confederación Hidrográfica a que establezca medidas de coordinación con las comunidades autónomas e incluir estos objetivos específicos de conservación en el Plan.

"A partir de hoy mismo el Miteco debería implementar en el Eje del Tajo los caudales ecológicos que postergó a 2027. Y quedaría sin valor, por tanto, la modificación y el borrador de real decreto para 2025 de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, presentado la semana pasada, debiendo actualizar los valores trasvasables a los caudales ecológicos del 2027".