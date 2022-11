Tolón no quiere que a Toledo le pase lo que a Venecia en el casco

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha anunciado que el Consistorio está trabajando en diseñar itinerarios turísticos alternativos para evitar que los vecinos del Casco Histórico, que es donde se concentra el turismo, sientan "agobios" ante la llegada de visitantes.



Ha comentado que uno de los retos turísticos de la ciudad es que en el Casco Histórico "no pase como en Venecia o en Santiago de Compostela", donde los ciudadanos han dejado de residir.



Por ello, ha afirmado que el Ayuntamiento trabaja para llegar a un "equilibrio" entre los turistas y los residentes, mediante la creación de itinerarios alternativos, para que los visitantes puedan visitar zonas como la judería o el entorno de la Catedral, de forma que no todos los visitantes vayan a los mismos sitios.



Y ha señalado que, para ello, se están arreglando diversas calles de todo el casco histórico, como la calle de la Plata, la calle del Cristo de la Luz o la recién terminada obra de la calle Reyes Católicos.



Otra de las medidas que aplicará el Consistorio será el control los apartamentos turísticos, al tiempo que fomentará que las mil viviendas vacías que actualmente hay en el Casco se pongan "en circulación" y no caigan en manos de "fondos de inversión".



En esta línea, ha recordado que el Consorcio de Toledo ha puesto en marcha una línea de ayudas para la creación de viviendas en el Casco Histórico, mediante la rehabilitación de inmuebles estropeados.



Asimismo, Tolón -que ha estimado que ya ha cumplido el 90 por ciento del programa electoral con el que concurrió a las elecciones municipales de 2019- ha reivindicado que a la ciudad ya han llegado 20 millones procedentes de fondos europeos que han servido, entre otras intervenciones, para mejorar la calle Jarama, en el polígono industrial.



En este sentido, ha avanzado que el Ayuntamiento ya está redactando el proyecto para reparar desde la calle Ventalomar hasta donde se encuentra la empresa "Logifashion", mientras que otros de los proyectos que ha adelantadoTolón es que este mismo mes van a comenzar las obras de la pasarela que unirá el Paseo de Cabestreros hacia la ronda del Valle.



También ha desvelado que en "pocas semanas" visitará Toledo el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez, y que la recuperación de la senda del Tajo contará con 7 millones de inversión.



La recuperación del Paseo de la Vega, un parque histórico que ha comparado con El Retiro de Madrid, y que contará con 3 millones de inversión, es otra de las iniciativas que el Consistorio tiene proyectadas.



Asimismo, se invertirán 4,2 millones para "cuestiones de artesanía y la renaturalización del entorno del Tajo" y, tras recordar que el Mercado de Abastos de Toledo contará con 1,3 millones de fondos europeos para su rehabilitación, ha adelantado que está previsto que el Corral de Don Diego esté terminado en primavera, todo ello con el objetivo de que "se pueda recuperar el comercio de proximidad".



Otro de los anuncios que ha lanzado Tolón, que ha confirmado que será la candidata del PSOE a la Alcaldía de Toledo en mayo de 2023 y que espera contar con "la máxima confianza de los ciudadanos" para no tener que pactar con otros partidos, es que se ampliará el polígono industrial en 3,6 millones de metros cuadrados.



Con todo, ha sostenido que el principal objetivo de un político es mantener el contacto con la ciudadanía, para conocer sus problemas e inquietudes, y poder proponer soluciones.