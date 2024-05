'Toledo Ilusión' vuelve con mucha magia y con una novedad, un espectáculo para personas ciegas

De sacar conejos de la chistera a realizar grandes espectáculos que nos dejan boquiabiertos. Shows impactantes donde las manos del mago son imprescindibles, pero a las que también se incorporan y de qué manera las nuevas tecnologías. La magia sigue siendo uno de los entretenimientos preferidos de pequeños y de no tan niños. Ahora más de moda que nunca. En Toledo, desde este jueves 23 de mayo hasta el domingo 26, se celebra el Festival Toledo Ilusión . Y es todo un festival dedicado a la magia que llega a su edición número 15.

El director de este festival, Woody Aragón nos contaba que en Toledo la magia gusta mucho "siempre tiene mucho éxito. A nosotros nos sorprendió al principio en las primeras ediciones, siempre las funciones estaban a rebosar. Y es que en Toledo gusta mucho la magia, sí".

¿En qué consiste Festival Toledo Ilusión?

Este año va a haber dos shows unipersonales o sea, el jueves y el viernes vienen magos que hacen espectáculos de los que se están rodando por el Panorama Nacional de Magia. Woody nos contaba que "yo intento que todos los años vengan magias variadas para mostrar que hay un abanico muy grande de estilos. Hemos tenido a Anthony Blake haciendo mentalismo, Juan Tamariz, que es todo lo contrario, y este año viene Karim, que es un mago que hace también comedia, es monologuista entonces su espectáculo es un 50% de humor y de juegos de magia, esto es el jueves en el Teatro de Rojas".

El viernes está "Juan Luis Rubiales que es un mago de Cádiz que es muy bueno tanto en magia de escena como en magia de cerca así que le pondremos una pantalla y una cámara para que suban algunos espectadores con él a sentarse en una mesita. Y luego el sábado como todos los años hacemos la gala internacional donde ya vienen magos de todo el mundo".

RUBIALES vuelve a Toledo Ilusión, esta vez con su show unipersonal. No os podéis perder "Olé!", el 24 de Mayo en el Teatro Rojas. https://t.co/dEI1lEgSqlhttps://t.co/0aRWtQgxY8 — Toledo Ilusión (@ToledoIlusion) May 1, 2024





Magia para personas ciegas

El domingo 26 será el día para el show infantil familiar con Carlos Adriano y otros invitados en las Rojas, pero por la tarde hay algo muy especial: un evento de magia para ciegos con Juan Esteban Varela "él es un mago que se especializó en varios tipos de magia, pero de alguna manera le molestaba un poco el prejuicio que tiene la gente de que el mago es alguien muy habilidoso, que hace una cosa muy rápida, muy visual con algo, y entonces empezó a investigar sistemas para hacer magia con la palabra, sugiriendo con la mente, con sonidos, y se dio cuenta de que esta magia podía ser aceptable para poder hacer a gente que no ve, que normalmente no pueden disfrutar de un espectáculo de magia. Empezó a crear un espectáculo y lleva como 10 años rodándolo por todo el mundo, yo lo he visto en Australia, en Melbourne, en Estados Unidos".

Un espectáculo que se hará a medias con la ONCE, así sus miembros en Castilla-La Mancha pueden acceder a entradas gratuitas a través de la organización.

Toledo Ilusión se organiza junto al Ayuntamiento de Toledo, la Concejalía de Juventud y por supuesto, también los jóvenes de entre 14 y 30 años tienen acceso a entradas gratuitas en la página web del Ayuntamiento, la Concejalía de Juventud, y para más información en www.toledoilusion.com