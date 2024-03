Toledo estrena una nueva Oficina de Transformación Comunitaria: "Buscar comunidades energéticas"

La capital de Castilla la Mancha ha estrenado su nueva Oficina de Transformación Comunitaria. Su objetivo prioritario es fomentar la creación de comunidades energéticas en la ciudad, el hecho de generar y consumir de la forma más eficiente la energía.

En una entrevista al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez en COPE Toledo nos ha contado cosas muy interesantes sobre esta oficina ya que, por ejemplo, la situación de los vecinos del casco histórico es diferente.

El casco sin paneles solares

Los vecinos del corazón de Toledo, de su casco histórico cuentan con un hándicap. Velázquez ha comparado esta misma situación con los vecinos del poblado obrero. "No pueden instalar placas solares en sus viviendas. Y claro, alguien que vive en un casco histórico, hay que apoyarle en todo lo posible para tratar de que los cascos históricos no se nos queden vacío".

¿Por qué no se va a poder beneficiar estos barrios de las comunidades energéticas? Pues con esta oficina, según el alcalde, "que es una oficina para informar de todas las ayudas existentes a nivel estatal, autonómica y local, pues pueda también ayudarles a cómo beneficiarse de las ventajas que tiene la eficiencia energética. Pero no solamente en el casco, sino algo tan importante como nuestras pymes, como el polígono industrial, que son grandes consumidoras de energía. Si se suman al carro de las nuevas tecnologías, serían grandes ahorradoras también de energía. Pues, ¿por qué no? Vamos a poder convertir nuestro polígono industrial de Santa María de Benquerencia en una gran comunidad energética, que no solamente sirva para mejorar la reducción de emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, para reducir las emisiones, sino también para ahorrar energía y que se pudiera llegar a un caso de excedente de energía que pudiera revertir, por ejemplo, los vecinos del casco o vecinos de otros barrios, o el propio ayuntamiento, instalaciones municipales".