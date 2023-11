San Telesforo sigue creciendo y su mazapán "en todas las mesas de España"

Creado en 1806. va por su sexta generación y cuenta con 200 puntos de venta tanto dentro de España como fuera de ella. San Telesforo es el obrador de mazapán artesano más antiguo de España y no deja de crecer.

Aunque el COVID dejo momentos complicados en cuanto a las ventas de mazapán, el balance de este año 2023 es muy positivo. Este obrador ha elaborado unos 25.000 kilos de productos de confitería y unos 15.000 litros de helado artesano, supone un 13% más con respecto al pasado ejercicio de 2022.





Inflación

Pese a estos buenos datos que arrijan el 2023, a esta empresa también ha llegado la inflación. El incremento de precio en los ingredientes principales para elaborar sus productos, se ha dejado notar, un ejemplo son la almendra, la azúcar, los huevos o los lácteos.

En cuanto a la almendra, el actual gerente de San Telesforo, Juan Manuel Albelda, ha asegurado que les está dando una tregua para "no hacer una subida de precio masiva", ésta es una crisis, "que no acaba de llegar, que está afectando a la velocidad de las ventas, pero no al volumen".

Mazapán habrá en todas las mesas de España sí o sí

Aunque el pico de ventas se produce en diciembre, impulsado también por todas las fechas navideñas, en lugares como Toledo, la cuna del mazapán, siempre se consume su producto estrella.