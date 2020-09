Audio Laura SánchezCOPE Toledo

Representantes de la Federación de Empresarios de Hostelería y turismo de Castilla-La Mancha, junto al resto de asociaciones empresariales de hostelería de España se han manifestado esta mañana en la Plaza de Cibeles de Madrid, con el objetivo de realizar una labor de sensibilización y protesta ante la situación que atraviesa el sector hostelero y la falta de concreción en los planes de apoyo al sector por parte dle Gobierno del Estado.

Reivindican medidas de apoyo que salven de la ruina a las empresas del sector y eviten la desaparición de innumerables puestos de trabajo.

El sector reitera que la hostelería ha sufrido el acoso de casos aislados con amplia difusión en redes sociales y medios de comunicación, que no pueden extenderse, ni calificar, el comportamiento honrado y el compromiso generalizado contra la pandemia del conjunto de la hostelería nacional.

Reivindicaciones

Entre las reivindicaciones está la de no culpabilización a la hostelería en la transmisión del Covid-19; pedir mayor coordinación con las autoridades sanitarias; gestión eficaz de puntos de rebrote y procesos de cuarentena; extensión de ERTES y mayor exoneración de las cotizaciones a negocios con apertura parcial y exoneración del 100% en negocios con cierre total; bonificación fiscal en costes de arrendamientos y suministros, Impuestos Especiales, Tasas Municipales y Autonómicas; ampliación a dos años de carencia en la financiación recibida por el COVID-19; reducción temporal del IVA en Hostelería; elaboración de un Plan Estratégico de la Gastronomía; estímulos a la demanda, entre otras

Representando a más de 4.000 hosteleros de la región

La Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castilla-La Mancha es una organización empresarial creada en 1981 para la coordinación, representación, promoción, gestión, fomento y defensa de los intereses genéricos y comunes de las organizaciones empresariales de hostelería ámbito regional de Castilla-La Mancha. La FREHCM agrupa en su seno a más de 4.000 empresas de los sectores de la restauración (bares, cafetería, restaurantes, etc.), hospedaje (hoteles, hostales, alojamientos rurales, etc.) y ocio nocturno (discotecas, cafés-teatro, bares de copas, etc.).