La rápida acción de un ángel con uniforme que salvó la vida a un vecino en parada cardiorrespiratoria: “Sin parar de llorar”

Hay historias que terminan con un final feliz. Esta que te contamos ocurría el pasado 29 de junio. Un hombre con 65 años entraba en parada cardiorrespiratoria cuando paseaba por una avenida en la ciudad de Toledo.

Un viandante comenzó a practicarle la reanimación cardiopulmonar y enseguida se sumó un policía local, Miguel Ángel Ávila. El hombre está en fase ahora mismo todavía de recuperación, y fue el propio médico que le atendió quien le dijo que estaba está vivo gracias a haber recibido la RCP que se le hizo en el momento por parte del viandante que le encontró y el apoyo de policía local.

Este policía local nos contaba a los micrófonos de COPE Toledo como fue ese momento de salvarle la vida y tras ello, visitarle en el hospital, un momento muy emocionante que quedaba registrado en este vídeo.

Miguel Ángel nos contaba que “este señor es una persona excepcional, tanto él como su familia. Se lo agradeceré toda la vida. Es una cosa que nunca se me olvidará. Y el hombre no paraba ni de hablar ni de llorar. Tanto él como su propia mujer y su hijo estaban emocionados, tanto como yo y el compañero que vino conmigo”.

COMO OCURRIÓ

Fue el 29 de junio, como te contamos, un poquito antes de las 10 de la mañana, “cuando recibimos una llamada de nuestro sistema operativo de que había una persona tumbada en vía pública. Nosotros nos encontrábamos a la altura de la Avenida Barber, relativamente muy cerca. Nos acercamos lo más rápidamente posible y nos encontramos a una persona, un señor tumbado en el suelo y un chico practicándole los primeros masajes de la reanimación cardiopulmonar”.

Cuando llegó Miguel Ángel se puso a hacer la misma maniobra, la famosa RCP reanimación cardiopulmonar, hasta la llegada del equipo sanitario con la UVI móvil, “estuvimos aproximadamente cerca de los 30 minutos haciéndolo, hasta que ya el médico estabilizó un poco al señor, le pudimos montar en la ambulancia y todos los equipos de Policía Local le escoltamos la UVI apartando vehículos y trasladándolo al Hospital Universitario de Toledo, porque no podía ir muy deprisa tampoco la UVI”.

Miguel Ángel Ávila tiene la medalla al mérito policial y no nos extraña, ha sido como un ángel de la guarda para este vecino y saber que tenemos policías así que están velando por nuestra seguridad y también incluso velando por nuestra salud y porque todo esté bien.

Miguel Ángel, lleva muy poquito tiempo en Toledo “llevo aproximadamente un mes en la Policía Local de Toledo, que me parece una gran policía de la cual hay que aprender mucho y estar siempre formado. Y a día de hoy, me siento orgulloso de poder pertenecer a este cuerpo, y como siempre que salgo a trabajar, intentar hacerlo lo mejor posible. Una gran suerte con los compañeros y jefatura al mando e intentaré seguir dándolo todo como he hecho hasta el día de hoy después de 18 años de servicio”.