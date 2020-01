¿Por qué es tan conocido y prestigioso el mazapán de Toledo en una ciudad que no produce azúcar ni almendras?

Es la primera vez que se aborda en un libro, de una manera rigurosa y amena la historia del mazapán y su relación con la ciudad de Toledo. "El mazapán de Toledo y su historia. La confitería de Santo Tomé" aborda la historia y la leyenda en torno al mazapán y a las confiterías toledanas desde el siglo XV a la actualidad. Invitamos al presidente de la tradicional y prestigiosa confitería Santo Tomé, Juan Ignacio de Mesa, para que nos cuente todos los detalles:

"Ya había surgido la idea de hacer un libro en serio, que diera respuestas a los muchos interrogantes que hay relacionados con el mazapán, la idea surge cuando Antonio Pareja, el editor, publica en colaboración con Santo Tomé los cuatro libros de la confitería de Miguel de Baeza, aquello era un recetario maravilloso, pero contando la historia del mazapán sólo existe un libro publicado en 1990 en Méjico por un antiguo concejal del ayuntamiento de Toledo, que sale para el exilio durante la Guerra Civil, Luis García Galiano, y que estando en Méjico y para ganar algo de dinero, coge un molinillo, unas almendras, azúcar y hace unos kilos de mazapán y se dedica a venderlo por las tiendas de comestible y crea la sociedad "Mazapanes Toledo". De ahí surge el libro " Historia y leyenda del mazapán".

El libro es resultado de la investigación y el trabajo intenso del historiador y archivero Mariano García Ruipérez, el investigador y periodista Enrique Sánchez Lubián y el historiador Rafael del Cerro Malagón. Y está ilustrado con imágenes procedentes de la Colección Alba. Además encontramos un estudio sobre la empresa familiar Santo Tomé y sus siete generaciones " Sí porque hasta el momento lo que sabíamos formaba parte de la tradición oral y de lo que nos contaba nuestra madre o algún documento, pero no teníamos el soporte documental riguroso y exacto. Había que hacer una investigación y el equipo de los Cuatro Magníficos nos han descubierto cosas que no sabíamos, por ejemplo sabíamos que Santo Tomé había sido también una fábrica de chocolates pero no sabíamos que lo había hecho bajo el nombre de "La Imperial".

Escucha la entrevista y descubre las curiosidades que esconden este libro.