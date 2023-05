Page: "Me parecería injusto que porque uno o dos metan la mano en la urna, nos castiguen a los demás"

Hoy hemos tenido la oportunidad de charlar unos minutos con el presidente de Castilla-La Mancha y candidato a la reelección, Emiliano García-Page, desde el mismo autobús electoral que ha recorrido miles de kilómetros en las dos últimas semanas.

Han sido dos semanas intensas, ¿qué balance hace de esta campaña?

"Bueno, es una campaña que he vivido con total intensidad. La verdad que vivo la política con intensidad, es decir, que no es una novedad. Yo no sé si alguien se hubiese sorprendido de que después de llevar ya unos años y tener experiencia, a lo mejor, no era necesario darse la paliza que me estoy dando, pero es que; primero me gusta la política cercana, y por tanto las campañas no pueden ser lo contrario de la política que practico, tiene que ser cercana. Y en segundo lugar, porque realmente necesito mucha confianza para poder seguir. Las cosas se juegan en una confianza mayoritaria, no estamos jugando a chicas, aquí jugamos a grandes".

Repiten una y otra vez desde el Partido Popular que no le ven en condiciones, que está cansado, apático y enfadado. ¿Usted cómo se encuentra?

"Si el argumento que tiene el Partido Popular es que estoy cansado, francamente, es que tiene poco más que decir. Yo prefiero hablar del paro, que va muy bien, y va a ir mejor, prefiero hablar de las empresas, prefiero hablar de la sanidad, no sé, sinceramente, yo creo que tendrían que hacer una campaña más en positivo y buscando que la gente confíe en ellos. Si ellos fían toda su campaña sólo en que a mí me vaya mal, están haciendo ya un cierto daño a la región. Creo que no pueden exhibir una sonrisa cuando hay sequía, como diciendo: Bueno eso es malo para Page. Pues no. Ahora tampoco tienen por qué enfadarse porque llueva. Es absurdo, cada uno tiene que hacer su campaña, hablar en positivo. Creo sinceramente que los dirigentes del Partido Popular de esta tierra no están, ni con mucho, a la altura de sus propios votantes. Han hecho probablemente la campaña menos limpia de todas las que he conocido, y son muchas, y eso seguramente también tendrá su factura el domingo.

No podemos obviar que las denuncias por fraude en el voto por correo han ensuciado el final de la campaña electoral. ¿Piensa que le pueden afectar estos casos de fraude electoral?

"Me resultaría injusto que porque haya uno o dos que metan la pata,( y ya de paso la mano), aunque sea en la urna, no en el bolsillo, que nos castiguen a los demás. Estoy acostumbrado a las serpientes de verano, pero más a las serpientes de campaña. Yo creo que hay que tratar los casos de incumplimiento de la ley, a todos, de una manera claramente inflexible y punto. Yo puedo hasta decir que esta vez el gobierno de CLM no ha tenido ni siquiera una denuncia electoral, digo denuncia, eh, por supuesto ninguna condena. Hemos salido de la campaña con una pulcritud extraordinaria, por tanto , en esto como en tantas cosas, esta región lleva un paso distinto a la política nacional".





El ser autónomo de su partido y poner delante su tierra por encima del PSOE, ¿le ha pasado factura en alguna ocasión?

"No. Bueno, vamos a ver, hace que a veces las relaciones con los políticos en Madrid sea un poco más… ¿Cómo diría yo? más difíciles en términos personales, pero no en términos institucionales, porque tengo que decir que hemos conseguido muchísimos acuerdos. La verdad es que, no recuerdo una etapa donde hayamos cerrado tantos acuerdos y sobre todo uno tan importante para mí, como es el del agua. Evidentemente tengo claro que muchas de las cosas que puedo pensar u opinar priorizando los intereses de mi tierra y también el modelo de país en el que creo, no a todo el mundo le gusta. Palmaditas en la espalda tampoco me están dando, eso lo tengo claro".

De las 44 leyes tramitadas y aprobadas en esta legislatura, ¿De cuál se siente más orgulloso?

"A mi me importa por encima de todas , (no solo de esta legislatura si no de estos dos mandatos), la ley que garantiza que todas las personas que tienen algún tipo de dependencia y discapacidad van a tener la tutela efectiva y absoluta como un derecho , no como una posibilidad. Ya se han acogido más de 100 personas. Se trata de una tutela efectiva cuando los padres desaparecen. Toda la vida vengo escuchando una sensación de temor al qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté, y esa realidad la hemos conjurado de la mejor manera que se puede hacer en democracia, con una ley que garantiza derechos".

Se ha mostrado esta mañana muy orgulloso de los datos del paro y ha adelantado que van a seguir mejorando

"Sí, el mes de mayo va a ser también muy bueno, estamos en niveles de paro, ya no previos al covid si no previos incluso a la crisis financiera. Hemos superado varias crisis de golpe en la parte económica, nos queda el dolor del recuerdo de las víctimas y lo mucho que hemos sufrido todos los españoles y la gente de mi tierra, pero realmente en términos de sociedad nos hemos revuelto en la crisis, y como ya os digo, ahora estamos como en los momentos despejados que tenía Castilla La Mancha en los años 2005,2006,2007".

Dicen que la suma de PP y Vox podrían echarle del Palacio de Fuensalida...

"En las elecciones nada está escrito, ni siquiera porque las encuestas lo anticipen. Si le digo la verdad, mi historia de las encuestas es que siempre se quedan por debajo de los resultados que se obtienen. Toda la gente que no comulga con mi militancia política, pero que tienen claro que nos van a apoyar porque confían en nosotros, (te estoy hablando de miles de personas), seguramente cuando les llama un encuestador no lo dicen".

En una frase y para terminar, ¿Por qué quiere seguir siendo presidente de Castilla La Mancha?

"En primer lugar por rematar la tarea de reconstrucción de todo lo que se destrozó en la época de Cospedal, lo digo con mucha claridad. Eso se transforma en una mejor sanidad , educación, y en la reconstrucción del tejido económico . Ya hemos estabilizado los grandes servicios públicos y tienen una velocidad de crucero, ahora van a seguir creciendo. Hay que poner el foco en subir todavía más en la escalera económica. Esta tierra ha perdido muchos trenes en su historia, pero este tren de la nueva economía y de las nuevas tecnologías no lo podemos perder y por eso estamos invirtiendo tanto en formación profesional, educación y en la universidad. La materia prima más importante , aparte de todos nuestros productos agroalimentarios.. la materia prima de fondo, la de verdad, lo que va a cambiar las cosas es la cabeza de la gente, la inteligencia y por eso la estamos cultivando y tenemos datos que están dando buenos resultados".