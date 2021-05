Page confirma: NO HABRÁ TOQUE DE QUEDA EN CLM, a partir del domingo

El Presidente, Emiliano García-Page, ha anunciado que el domingo desaparecerá el TOQUE DE QUEDA al decaer el Estado de Alarma y Castilla-La Mancha no podrá tomar ninguna medida en ese sentido porque lo han desaconsejado los servicios jurídicos de la Junta de Comunidades. “Ahora, para mantener para defender nuestro derecho a salvar vidas vamos a tener que pleitear con los jueces, cosa verdaderamente difícil de razonar” ha lamentado el Presidente.

En una intervención en Cifuentes (Guadalajara), Page ha comentado que “sinceramente estamos en una situación y en un fin de semana complicadísimo, muy complicado. Es evidente que esto nos va a llevar a tomar decisiones mañana mismo en el Consejo de Gobierno. Ya les puedo decir, con claridad, que no va a haber toque de queda porque los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma nos invitan a no hacerlo. Básicamente no lo ven con alcance jurídico constitucional. Si mañana se despejará este escenario, sin tener que estar en una tortura judicial, nosotros podríamos valorarlo. Es evidente que mañana vamos a tomar decisiones que van a ser infinitamente más relajadas de lo que supone un toque de queda o de lo que se pone un perímetro”.

Ante esta situación que él no había deseado, como ha venido comentando en los últimos días, ha pedido prudencia a la ciudadanía. Page ha instado “a intentar entre todos, ¡por favor! que se cumplan las normas más elementales de distancia social, de mascarilla, de hábitos de limpieza, de higiene… porque si no, sinceramente, no está para nada impedida la posibilidad de que haya una NUEVA OLA dentro de la vacunación. Una nueva ola de contagios y eso que la vacunación realmente va muy bien. En nuestro caso, como Comunidad Autónoma, si nos dieran el doble de vacunas mañana, ponemos el doble”.

El Presidente ha hablado de un nuevo record en vacunación en esta pasada jornada de jueves y ha comentado que “ayer batimos récord casi 30.000. Hoy, ya hemos adelantado 48 horas la vacunación a los de más de 50 (entre 50 y 59) y ya están hoy empezando a ser citados”.

“Vamos bien -ha añadido- y además, esto nos da una cierta fuerza para decir que, aunque haya contagios, en los hospitales y en los fallecimientos va a ser muy diferente; lo cual no quiere decir, para nada, que bajemos la guardia, porque mientras haya virus y mientras el virus se mueva estamos expuestos a mutaciones, estamos expuestos a contagios y a complicaciones y sobre todo a una desconfianza colectiva”.

Page ha aseverado que “la normalidad solo vendrá cuando realmente seamos capaces de certificar el final del virus, al menos con sus consecuencias trágicas y dolorosas. Nosotros ya hemos vacunado al 83% de más de 60 años con la primera dosis, teniendo como tenemos mucha más gente mayor en Castilla La Mancha que en otras zonas urbanas Madrid o Barcelona”.

Por último, el dirigente autonómico ha manifestado que “aquí se está haciendo todo lo que hay que hacer, todo lo que podemos y todo lo que está en nuestras manos. Vamos a ver, sinceramente, una situación difícil a partir del domingo porque decae esa sensación de paraguas. Nos vamos a ver obligados a revisar las medidas cada 10 o cada 15 días. Y a no prescindir de las decisiones localizadas en los sitios y en los municipios donde se dispare. Aunque también vamos a valorar un cambio en los estándares y en los niveles, de forma acompasada y proporcional al nivel de vacunación.

“A mí personalmente, ha reiterado, me hubiera gustado tener un mes más de vacuna legal, pero, como vamos a tener que trabajar sin vacuna legal, vamos a hincharnos a poner vacunas. Vamos a pedir que vengan todas las que se puedan porque nos comprometemos a ponerlas en las primeras 24 horas que nos lleguen”.