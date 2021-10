Page anuncia la creación de una Unidad de Seguimiento y Control del COVID PERSISTENTE

El Presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado la creación de una Unidad de seguimiento y Control del COVID PERSISTENTE. Estará centralizada en Albacete pero contará con departamentos y servicios en todas las provincias.

Page ha relacionado este anuncio con el recuerdo que se merecen los “muchos fallecidos en la región, principalmente al comienzo de la pandemia”. “Es un servicio indispensable”.

El Presidente ha añadido que “aunque solo sea por la gente que ya no está con nosotros, tenemos que proponernos colectivamente superar la crisis. Tenemos que volver a hacer ,no la normalidad entendida como olvido, sino recuperar la vida que es lo que querrían todos los que no están con nosotros; la vida de una sociedad activa dinámica que crea empleo. Eso en realidad es el mejor homenaje que le podemos hacer a la gente que no está con nosotros. Superarlo”.