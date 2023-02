Otro virus paraliza CLM: Ahora le toca a las ovejas y cabras

(PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR EL REPORTAJE)

Castilla-La Mancha inmoviliza 3,5 millones de ovejas y cabras de 6.000 explotaciones por la viruela ovina. Se inmovilizan todas las explotaciones excepto las de la provincia de Guadalajara.

Estamos hablando de un problema importante si no se controla porque es un virus altamente contagioso, con una elevada mortalidad entre los animales.

"Los brotes han aparecido en Cuenca y en una explotación de Ciudad Real"

La directora general de Agriculgura y Ganaderia, Cruz Ponce, ha detalladado que "desde septiembre se han detectado en Castilla-La Mancha seis focos de viruela ovina y caprina. Primero en Villaescusa de Haro, con 29.000 animales sacrificados; cuatro más en Alberca de Záncara y Tébar, con 8.500 animales afectados; y otro esta semana en una explotación en la provincia de Ciudad Real".

En Cope hemos hablado con Antonio González, uno de los primeros ganaderos afectados en Villaescusa de Haro, que tuvo que sacrificar más de 19.000 ovejas "estábamos esperando a que la administración reaccionara porque hace 3 meses no estaba concienciada de la problemática porque prácticamente era yo solo. Ahora para desgracia del sector y de todos los ganaderos se ha extendido y ya saben el drama que puede suponer para el sector productivo de Castilla-La Mancha que si desaparece la oveja manchega va a desaparecer el queso manchego".

"La D.O queso manchego está preocupada porque gran parte de las ovejas manchegas de la zona de San Clemente han sido sacrificadas"

Efectivamente estamos hablando de un gran problema para el sector del queso manchego, también le hemos preguntado a Antonio Martínez, presidente de la DO Queso manchego "El consejo regulador está muy preocupado porque la única cabaña manchega lógicamente está aquí en la Mancha y cualquier pérdida de animales para nosotros es una auténtica catástrofe porque viene en un momento en el que necesitamos una mayor cantidad de leche y algunas de las ganaderías que han sacrificado son algunas de las joyas de la corona que estaban dentro de AGRAMA (Asociación de ganaderos de raza manchega)". Lo cierto es que ni siquiera con las ovejas sanas llegaban a la demanda de queso manchego que existe actualmente para exportar al resto de los países y "estamos hablando de una importante cuota de mercado".

La zona de San Clemente, ha sido una de las más afectadas con lo que ello conlleva "para nosotros es la reserva de la raza manchega más productiva y donde hay mayor densidad de ganaderos, con un núcleo de ganaderías con un alto valor genético. Se podía comparar con la desaparición del Amazonas para el medio ambiente, para nosotros sería una catástrofe similar".

"No existe riesgo de contagio en seres humanos"

En cualquier caso hay que llamar a la tranquilidad porque no existe riesgo ni para los seres humanos ni para los productos que nos ofrecen estos animales. Hemos hablado con Juan Miguel Segovia, Consejero del Colegio de Veterinarios de CLM "No hay ningún problema para los hombres, es una enfermedad que no se transmite al ser humano, la mayoría de las industrias queseran pasteurizan la leche y además las explotaciones que son positivas se procede al sacrificio total de toda la cabaña y de ahí no se retira ni leche ni corderos. Yo creo que podemos tener seguridad de cara al consumidor y de cara a los productos finales".

"La enfermedad estaba erradicada en España desde 1968 y CLM es la única que la tiene de toda Europa"

Se trata de una enfermedad que no aparecía en España desde 1968, y ahora mismo CLM es la única comunidad de toda Europa donde lo tenemos "El problema es que es una enfermedad que estaba erradicada y genera los problemas de tener una enfermedad que si convirtiera en endémica pues nos complicaría mucho en cuanto al comercio exterior".

La resolución del gobierno regional incluye entre sus medidas que solo se autorizarán movimientos de animales con destino a mataderos de CLM siempre que haya permanecido en la explotación de origen al menos un mes o desde su nacimiento. Alguno de los problemas que les surgen a los ganaderos es cómo sacar a sus corderos lechales de cebo de sus fincas sin que les sea muy gravoso. Luis Checa es un ganadero de la Villa de Don Fadrique (Toledo) "desde que empezó esto de la viruela a mi explotación no ha entrado y yo estoy dispuesto a sacar a los corderos en carretilla fuera porque el contagio me lo puede traer los camiones que vienen recogiendo los animales".

Todos coinciden en que la medida tomada es drástica pero necesaria y el veterinario Juan Miguel Segovia confía en que se pueda terminar con esto en un mes "Si todos trabajamos juntos y seguimos las medidas preventivas y la inmovilización del ganado, el virus podría ser erradicado en poco tiempo".

El secretario general de Asaja y presidente en funciones, José María Fresneda, lamenta que se haya actuado tarde por parte de la Consejería de Agricultura y la normativa actual va a hundir la cabaña manchega si no se reacciona rápido y se cubren los gastos con indemnizaciones "espero que haya medidas sin precedentes para atajar el daño que a los ganaderos les está provocando esta situación, en materia de indemnizaciones y en apoyo a la alimentación de los animales".

Según la directora general de Agricultura y Ganaderia, Cruz Ponce, desde la detección de los primeros focos, el Gobierno regional decretó las explotaciones con positivos zonas de restricción y vigilancia hasta 10 kilómetros a la redonda, " se han sacrificado en las explotaciones positivas todos los animales, se ha inmovilizado a los animales dentro de las zonas de restricción, se han hecho encuestas epidemiológicas, se ha controlado la salida de la leche, se han hechos inspecciones y se han tomado muestras que han llegado a 10.000 hasta el momento".

Para los focos iniciales se abonaron ya el pasado mes de diciembre cuatro millones de euros en indemnizaciones.

También "es importante", ha concluido, la concienciación y la información a los ganaderos por lo que se han enviado cartas a los titulares de explotaciones de ovino y caprino informando de la importancia de las medidas de bioseguridad y se están preparando unas jornadas informativas en las comarcas de la región dirigidas a veterinarios y ganaderos.