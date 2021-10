La odisea de de ser madre y japonesa en Toledo

Kanaco Seno, nació en Japón. Lleva en Toledo seis años. En esta ciudad presentó su primer libro "Estoy en España" donde expresaba a través del "manga" con dibujos y textos, las diferencias culturales que hay entre España y Japón.

Hoy es la protagonista de nuestra historia, la odisea que ha vivido al tener a sus dos hijos en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo y que perfectamente podría ilustrar otro nuevo libro.

(PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR LA HISTORIA)

A partir de ahora los enfermos pueden volver a estar acompañados en los hospitales y consultas de Toledo, pero para Kanaco y Fernando, su marido, esta medida ha llegado tarde.

En Cope Toledo hablamos con Fernando, el marido de Kanaco, toledano y profesor de Filosofía y de Valores Éticos "la primera dificultad con la que nos hemos encontrado en el Hospital de Toledo es que me dejaran entrar con mi mujer para que pudiera traducirla lo que le decía el ginecólogo". Y es que los japoneses tienen la costumbre de decir sí en una conversación por pura cortesía "en realidad no se enteraba de nada porque para los japoneses es de mala educación decir mucho no...".

Fernando entiende que por motivo del coronavirus se extremaran las precauciones pero "no hasta llegar vulnerar el derecho del paciente a estar informado sobre su propia salud".

"Tras un parto complicado, se llevaron a mi mujer y estuve 3 días sólo con los bebés sin permitirme asearme y que nadie me sustituyera"

Lo peor llegó a la hora del parto "fue un parto complicado y tuvieron que llevársela porque estaba desangrándose e insconciente y a mí me subieron a la habitación de maternidad con los dos bebés recién nacidos. Me encontré sólo durante tres días y sin poder asearme porque el baño es sólo para las personas ingresadas. No podía ausentarme y dejar solos a mis hijos y tampoco estaba permitido que algún familiar me sustituyera".

Las primeras horas del nacimiento de los pequeños, que tendrían que haber sido de felicidad se convirtieron en un auténtico infierno "Durante 24 horas nadie me dijo cómo estaba mi mujer, mientras yo hacía lo que podía con los niños". Gracias a la solidaridad y ayuda de una enfermera pudieron ponerse en contacto a través de un teléfono que le hicieron llegar a Kanaco "Y de esta manera pude decirle a mi mujer que los niños estaban bien y conmigo".









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

A los tres días, pudieron reunirse todos en la habitación de la planta de maternidad, pero siguieron los problemas "Los médicos nos informaron de todo, pero debido al estrés del trabajo se olvidaron de que mi mujer seguía teniendo gasas en su interior para taponar la hemorragía que le producían mucho dolor". Fernando tuvo que insistir mucho para que pudieran explorarla y finalmente retirárselas.

"Entendemos las medidas anticovid pero mi mujer no entendía nada español y no me permitían traducirle"

Fernando y Kanaco están ahora felices con sus hijos Satosi Alejandro y Kaori Diana "les hemos puesto un nombre japonés y español para que los abuelos de ambos orígenes les puedan llamar como quieran".

Nos han contado su historia para denunciar la inhumanidad e irracionalidad de determinados comportamientos llevados hasta el extremo como ha sido en su caso y agradecer la ayuda de algunos "ángeles aliados" que encontraron en medio de tanta incomprensión....