"Los japoneses no nos tocamos y los españoles se besan constantemente"

Hoy la japonesa Kanako Seno presenta su primera obra bilingüe “Estoy en España” (en español y japonés) donde expresa a través del “manga”, con dibujos y texto, las diferencias culturales que hay entre España y Japón.

Kanako lleva cuatro años en Toledo, junto a su marido Fernando y una de la cosas que más le ha llamado la atención es la manera de saludar de los españoles “En Japón, no nos tocamos, mucho menos damos un beso a ninguna persona que no conozcamos”.

Otra de las costumbres que le han sorprendido son los horarios para las comidas “En Japón podemos estar cenando sobre las 17:00 y aquí hay días que cenamos sobre las 22:00 de la noche, eso sería impensable en nuestro país”.

Kanako entiende perfectamente el castellano, pero no por eso se acostumbra a nuestras expresiones: “Aquí se llama tío o hijo a cualquier persona, aunque no sean realmente sus parientes. Y me hace mucha gracia las palabrotas, la primera vez que oí “coño” lo busqué en el diccionario y no tenía nada que ver (ja ja ja)”.

En algún momento de la entrevista interviene su marido Fernando que nos explica algunas de las coincidencias culturales de ambos países “En Japón se da mucha importancia a los padres, abuelos y familia en general y aquí aunque algo estamos perdiendo de esta tradición, coincidimos en los encuentros familiares”.

Otra de las grandes diferencias es la comida “Aquí se utiliza mucho, mucho, mucho el aceite, en Japón no y además allí es carísimo”.

El libro “Estoy en España” se presenta hoy lunes 9 de diciembre a las 19.00 h en la Biblioteca de Castilla-La Mancha, con el apoyo de la Librería La Madriguera de Papel.