Miguel Ángel Collado afronta el último día de campaña antes de que mañana se decida quién va a dirigir la UCLM los próximos 4 años.

En el “haber” de Collado encontramos la experiencia de 8 años como rector de la universidad y el deseo de terminar sus proyectos “me presenté a la reelección porque ha habido proyectos que quise desarrollar en la legislatura anterior y no pude hacerlo por la incerteza económica hasta que no se negoció con la Junta y eso ralentizó proyectos. Ahora tenemos un buen convenio con el gobierno regional, desde el año 2018 y quisiera rematar proyectos que no pudimos concluir y naturalmente abordar otros nuevos proyectos ambiciosos para el futuro de la universidad”.

"Hemos atravesado épocas con turbulencias económicas y sanitarias y la universidad ha seguido avanzando"

Collado exhibe con orgullo el haber podido superar barreras tan importantes como la crisis económica y la época de los recortes y ahora la crisis sanitaria con todas sus consecuencias “creo humildemente que hemos hecho una buena gestión. Hemos atravesado épocas con turbulencias económicas y luego con la gravedad de la pandemia, que ha sido una situación muy difícil y triste. Pero hemos conseguido que la universidad siguiera avanzando, por tanto, satisfecho”.

Al actual rector no le ha temblado el pulso al tomar decisiones, al principio de la pandemia, como suprimir la actividad presencial “fue una buena decisión suspender la actividad presencial , antes incluso que el gobierno de España, porque lo primero es proteger la salud y la vida de toda la comunidad universitaria, el resultado fue satisfactorio desde ese punto de vista y luego hicimos una apuesta importante por la mayor presencialidad segura y somos una universidad, en este sentido pionera en España y acabamos el semestre con docencia y los estudiantes han podido hacer sus prácticas en laboratorios, centros de salud y educativos. Por lo tanto satisfechos en este inicio de curso”.

"Hay buena relación con la Junta y hay que negociar de nuevo un convenio financiero que apoye proyectos ambiciosos"

Una de las negociaciones mas duras que ha mantenido Miguel Ángel Collado ha sido con la Junta de CLM a la hora de firmar el convenio de financiación económica y ahora espera, si sale elegido, negociarlo de nuevo y optar a los fondos europeos “son las dos grandes vías de financiación para el proyecto que presento. Negociar el nuevo convenio con la Junta. Tenemos un año por delante para que entre en vigor el nuevo convenio y tenemos muy buena relación con el gobierno regional , le agradezco públicamente que esté cumpliendo su compromiso. Y junto a ello tenemos que presentar proyectos ambiciosos, bien articulados y formulados para captar fondos europeos y por eso presentaremos proyectos para impulsar los campus en nuestras ciudades universitarias”.

Por último Collado nos resume los retos más importantes que se plantea para los próximos 4 años “seguir apoyando lo más importante de una universidad que son sus recursos humanos. Tenemos un plan de incorporación, promoción y transformación de personal al frente de las investigaciones, un programa de captación de investigadores y desde el punto de vista del personal de administración y servicios, una nueva estructura de puestos de gestión y un incremento de la plantilla".

"Quiero asegurar prácticas remuneradas a los estudiantes"

También pone a los estudiantes en el centro de su programa "por supuesto son prioritarios los estudiantes. Seguiremos apoyándoles en su carrera académica y también desde el punto de vista económico con servicios adicionales, y como novedad tenemos un programa muy ambicioso de asegurar prácticas remuneradas a los estudiantes con cargo al Fondo Social Europeo. Es un proyecto que quisiera ejecutar porque ayudaría a la empleabilidad futura de los estudiantes. También queremos impulsar en cada campus un proyecto de agregación de investigación de innovación utilizando fondos europeos”.

