Los vecinos de los últimos pueblos de la ruta (Guadamur, Gálvez y Polán) no tienen ninguna posibilidad de coger el autobús que parte desde los Navalmorales y que pasa por los Navalucillos. Es una denuncia que realizaba la alcaldesa de Guadamur, Sagrario Gutiérrez en "La Mañana de Herrera" en COPE Toledo: "Sabemos que con el proceso de distanciamiento social, los autobuses que hacen la cobertura desde los Navalmorales, están viniendo a Guadamur, pero no paran porque pasan primero por los Navalucillos, Navahermosa y cuándo llegan al resto de los pueblos ya viene lleno y es que sólo pueden transportar a 25 personas, el 50% de su aforo".

"Si sólo pueden subir 25 personas, que pongan más autobuses, porque la mitad de los pueblos nos quedamos sin servicio a Toledo"

Piden una solución a la empresa SAMAR, concesionaria de este servicio público que ofrece la Junta de Comunidades: "Estamos pidiendo que se recupere el servicio con dos autobuses o con uno, pero con mayor frecuencia porque hay personas que ya pueden trabajar y que tienen que ir a Toledo y si no tienen automóvil, no pueden desplazarse a Toledo y están teniendo muchos problemas de movilidad. hemos hecho la consulta en la Dirección General de Transporte pero no nos han dado ninguna respuesta y hemos llamado a SAMAR y ellos nos dicen que tienen que guardar esas medidas y sólo pueden transportar a 25 personas. Pero también es verdad que si esta empresa es la concesionaria de un servicio como es la conexión con la ciudad de Toledo, pues tendrán que dar cobertura a todos y no sólo trasladar a 25 personas porque eso supone que nos quedamos la mitad de los pueblos sin servicio".

Insiste Gutiérrez en que si tienen que reducir el aforo, deberían poner más autobuses.

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA: