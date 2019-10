"Los olivareros no aguantan más". Próxima manifestación nacional el 10 de octubre

MANIFESTACIÓN OLIVAR

Asaja, junto al resto de organizaciones agrarias, ha convocado para el 10 de octubre una manifestación en Madrid en defensa del olivar tradicional, en demanda de un precio justo y para denunciar las maniobras especulativas que están hundiendo las cotizaciones del aceite de oliva.

Aún no está confirmado pero la previsión es arrancar desde la Puerta de Alcalá a las 11:30 de la mañana y se terminará en el Ministerio de Agricultura, en la Glorieta de Carlos V, junto a la estación de Atocha.

PRINCIPALES MOTIVOS DE LA MANIFESTACIÓN

La indignación del sector olivarero con el precio del aceite de oliva en origen.

A pesar de que España es el principal productor de aceite a nivel mundial, tenemos los precios más bajos de toda la Unión Europea, y eso teniendo en cuenta que se espera una mala cosecha porque hay muy poca aceituna a causa de la sequía.

En lo que va de año, ha habido momentos en los que el precio ha estado por debajo de los costes de producción.

Según el Consejo Oleícola Internacional, el coste medio ponderado de producción es de 2,75 euros por kilo. Sin embargo, durante todo 2019, el precio ha ido bajando, y, por ejemplo, en julio, el kilo de aceite en origen se pagaba a una media de 1,99 euros.

En un contexto internacional de menor producción, tanto en España como en países extracomunitarios, la razón de los bajos precios no está precisamente en el mercado ya que hay más demanda que oferta. La conclusión es que el precio en España está bajo porque hay maniobras especulativas que buscan ganar cuota hundiendo los precios en origen.

Además, no se hacen los controles necesarios en materia de trazabilidad por falta de medios materiales y humanos. Y si no hay controles, no se está garantizando la calidad y la pureza del aceite.

Demandamos que se hagan esos controles para impedir prácticas fraudulentas relacionadas con las mezclas de aceite y para que certifiquen que lo que pone en la etiqueta de los aceites es la realidad.

Luego, hay que añadir las prácticas comerciales desleales de las cadenas de distribución que utilizan el aceite como producto reclamo, tirando el precio y la imagen del producto.

¿SE ESPERA UNA ALTA ASISTENCIA A LA MANIFESTACIÓN?

Los olivareros nos transmiten todos los días sus quejas por la situación que estamos viviendo, así que esperamos que respondan de manera multitudinaria a la convocatoria.

Yo, desde aquí, quiero hacer un llamamiento a todas las cooperativas de aceite de la región para que fleten autobuses desde sus pueblos para los agricultores.

Y animamos a los olivareros a que apoyen la convocatoria. Nosotros, como organización agraria, podemos defender sus demandas que, además, son muy justas, pero para que éstas sean atendidas, necesitamos que los agricultores estén junto a nosotros.

Así que, esperamos a todos los olivareros el próximo 10 de octubre en Madrid.