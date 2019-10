"El 95% de los libros de autoayuda no valen para nada. Pero este funciona"

Rafael Santandreu ya ha vendido más de 750.000 ejemplares de sus anteriores libros y vuelve con "Nada es tan terrible". Un divertido libro basado en la psicología cognitiva y que nada tiene que ver con los libros de autoayuda que reconoce,( la mayoría) no sirven para nada. "Me molesta que me metan en el mismo saco, mis libros están basado en la escuela terapéutica más eficaz y científica y funcionan. La semana pasada, sin ir más lejos, en Valencia, una de mis lectoras quiso compartir su testimonio y contó que este libro le había cambiado la vida".

Santandreu estará hoy firmando ejemplares a partir de las 19:00 en la libreria Taiga en el Centro Comercial Luz del Tajo de Toledo.

