Las visitas a las residencias de mayores en CLM tendrán que esperar al jueves o el viernes

Hasta el jueves o el viernes la mayoría de las Residencias de Mayores no podrán recibir visitas, a pesar de que el gobierno regional lo permita y siempre cumpliendo con una serie de requisitos.

Precisamente esas medidas que se han de cumplir, han suscitado muchas dudas a los centros de mayores.

En “Herrera en COPE Castilla-La Mancha” hemos hablado con Mª Ángeles Sánchez Trillo, secretaria general de ACESCAM ( Asociación de CLM de Residencias y Servicios de Atención a los mayores) “en estos momentos, no se están recibiendo estas visitas porque la publicación de las medidas para poder abrir con las mayores garantías para nuestros mayores, todavía estamos aquilatando estas medidas y hemos elevado consultas a Sanidad para que nos contesten sobre algunas cuestiones obligadas de cumplir y que no nos han quedado muy claro. Creo que hasta el jueves o el viernes no creo que vaya a ser posible iniciar las visitas”.

"Hay centros donde no se ha puesto las vacunas al mismo tiempo y en otras han llegado nuevos residentes. Son dudas que hemos planteado a Sanidad para poder abrir con seguridad las puertas"

Sánchez Trillo nos traslada algunas de las consultas y dudas “Por ejemplo, ¿qué se entiende por tener una residencia limpia y ya vacunada?, porque tenemos casos en los que no se ha vacunado al mismo ritmo y en un mismo centro residencial no se ha puesto a todos a la vez la primera y la segunda dosis o ha habido algunos ingresos de personas que aún no han finalizado las dos dosis de vacunación. Son cuestiones prácticas que tenemos que asegurar con Sanidad para saber en qué momento podemos abrir las puertas”.

A pesar de todo, asegura que ha sido una de las mejores noticias recibidas “Lo más importante es que nuestros mayores empiecen a recibir visitas. Son las personas que peor lo están pasando, llevan mucho tiempo, casi un año sin poder salir de los centros residenciales salvo por casos de fuerza mayor y necesitan poder ver a sus familiares”.

"Habrá que compatibilizar las tareas de nuestros sanitarios con la obligatoriedad de hacer antígenos a los visitantes"

Otra complicación que se les presenta es la obligatoriedad de realizar un test rápido antigénico a las visitas, en el propio centro, a cargo del personal sanitario del mismo “ Tenemos que ver cómo podemos organizarlo, porque los profesionales sanitarios ya tienen unas competencias y hay que intentar acompasarlo con esta nueva tarea de hacer los antígenos. Son muchas pequeñas cuestiones que hay que valorar”.

Sánchez Trillo pide a los familiares un poco de paciencia “Entiendo la situación, pero es necesario pedir a los familiares un poco de paciencia y que sigan confiando en nosotros y en cuanto todo esté preparado, nos vamos a poner en contacto con todos ellos para empezar a dar citas y explicarles cómo se tienen que producir estas visitas”.

"También hay que esperar un poco para que los residentes puedan salir"

También habrá que esperar para que los mayores puedan salir de las residencias, aunque en estos casos, se podrá hacer antes “Hay que esperar y estudiar en detalle la situación de cada persona, al domicilio de referencia al que vaya a ir , pero va a ser menos complicado de organizar. Estas salidas de 72 horas se van a poder realizar en mas corto plazo”.

Por último la secretaria general de ACESCAM acoge con satisfacción el anuncio realizado ayer por el presidente regional, Emiliano García-Page , de aprobar el próximo 9 de marzo un paquete de ayudas de 37 millones de euros para la modernización de centros de mayores y “rescatar” al Tercer Sector “Estamos esperando que llegue el día para saber en qué se traduce el anuncio del presidente, pero todo lo que venga a ayudar, mejorar y modernizar estos centros serán bienvenidos. En principio es una buena noticia para un sector tan castigado que lleva soportando una carga increible a nivel asistencial, que ha sido durísimo, sino también a nivel económico. Estamos esperanzados y expectantes”.