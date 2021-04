Todos sabemos que ninguna vacuna es efectiva al 100%. Tienen un alto porcentaje de éxito, pero las de Astrazéneca y Janssen se quedan en torno al 70%, las de Moderna y Pfizer pueden llegar a alcanzar el 90%. ¿Qué pasa con ese porcentaje de personas para las que no es eficaz la vacuna... ¿Podemos saber de alguna manera si realmente estamos inmunizados?. Pues se puede, el laboratorio Synlab ofrece una prueba que permite verificarlo.





En "Herrera en COPE CLM" hemos hablado con el doctor Santiago Valor, director médico de SYNLAB, laboratorio líder en servicios de diagnóstivo médico en Europa. (PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA) y que ofrece una prueba llamada "Cuantitativa de anticuerpos IgG" que detecta selectivamente los anticuerpos dirigidos contra la proteína S (Spike) del virus, que es la responsable de la unión del virus al receptor de las células humanas. La prueba permite medir adecuadamente la respuesta inmune resultante tras la vacunación, como también la respuesta inmunitaria resultante de una infección anterior. "Es posible comprobar cómo la vacuna ha generado inmunidad y dependiendo de su nivel cómo nos va a proteger de una potencial infección".





"Es posible conocer si hemos sido inmunizados con la vacuna"





A pesar de habernos vacunado, cabe la posibilidad de que estemos en el porcentaje de la no eficacia de la vacuna y en ese caso no estaríamos protegidos "Sabiendo la cifra de anticuerpos, sabremos si estamos bien protegidos o no".





En estos momentos, los científicos discuten sobre la posibilidad de combinar varias vacunas "Si detectáramos que no hemos sido inmunizados, tendríamos alternativas".





La prueba se están utilizando en varios países para conocer la duración de la inmunidad de la vacuna





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Esta prueba sería muy útil para comprobar la duración de la inmunidad de las vacunas "Se está utilizando en algunos países donde ya están empezando con una ola de terceras dosis de vacunas en función de su experiencia, sobre la caída de las cifras de anticuerpos. En estos momentos se estima para algunas vacunas que garantizan la protección hasta dos años, pero también es verdad que están apareciendo diferentes variantes y tener esa información siempre va a a ser útil".

La prueba se puede hacer en cualquier momento durante el periodo de vacunación, pero se recomienda realizarla después de 2 o 3 semanas de completada dicha vacunación.

De momento el acceso a esta prueba es privado, pero el Dr. Valor no descarta que pueda ser prescrita por la sanidad pública " Seguramente y con la prescripción de médicos del sistema público se podría acceder a estas pruebas".

Las pruebas pueden ayudar a tomar nuevas medidas sobre un retorno a la normalidad previa. De momento se está aplicando estas pruebas en diferentes países "Se está aplicando para saber la realidad de cada individuo, pero también para conocer la respuesta colectiva a las vacunas y entender bien cómo funcionan, cuánto tiempo va a durar la inmunidad y qué hacer pasado este tiempo".