Jorge Maestre, el saxofonista toledano telonero de Page en la campaña electoral

Nadie puede decir que la espera en los mítines de Emiliano García-Page son aburridas. Durante ocho años, el músico de Villaminaya, Jorge Maestre, ameniza el comienzo de los actos principales del PSOE, funcionando de telonero del actual presidente regional.

Todo empezó cuando Jorge estaba tocando en su pueblo "un miembro del equipo me vió tocar en Villaminaya y parece ser que le gustó porque se pusierone en contacto conmigo y desde entonces cierro el último acto del día dentro de la campaña electoral del PSOE en Castilla-La Mancha".

Lo cierto es que es un todoterreno y sobre la marcha y dependiendo del público que haya adapta su repertorio "si vemos que son jóvenes, tocamos música actual de la que se puede escuchar ahora en la radio, si son de mediadana edad, tiramos por música de los 80 y si vemos que tienen más edad tocamos música de verbena, conocida por todos".

"Nunca había tocado para 1.800 personas"

No le importa que le encasillen al partido socialista "es un trabajo y desde el primer momento acepté que cada uno pensara lo que quisiera, no me importa".

La verdad es que la simbiosis con el PSOE y actuar en la campaña electoral le ha servido para aumentar los contratos de trabajo en los ayuntamientos y fiestas privadas y está encantado de tocar para más de 1.800 personas, como ocurrió el pasado domingo en Puertollano en el acto publico que protagonizó Page junto con el presidente del gobierno Pedro Sánchez "la verdad es que nunca he tenido tanto público, estoy encantado".

De momento recorrerá unos 4.000 o 5.000 km junto a García-Page en esta campaña. Próximo concierto, esta noche en Torrijos.