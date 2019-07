El inventor Antonio Ibáñez recibe la medalla de la Escuela de Ingeniera de Almadén. Entrevista

Creador de más de 200 patentes, fue contratado por la NASA después de acabar sus estudios de ingeniería.

La Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén de la Universidad de CLM entregó ayer por primera vez en su historia, dentro del acto del 242 aniversario del centro, la medalla del centro a Antonio Ibáñez de Alba, considerado el investigador más prolífico de España. Hablamos con este gaditano que tiene instalado su laboratorio desde hace años en Daimiel:

"Después de tener reconocimientos en el extranjero por fin llega este premio de la escuela más importante de España y la cuarta del mundo, estoy muy agradecido por haberse acordado de mí después de 35 años de trayectoria donde he conseguido proyectos muy importantes y siempre en ayuda de las personas".

Entre sus proyectos se encuentra la creación de un túnel que permite funcionar el Ave de La Meca a pesar de las tormentas de arena. " se trata de un túnel transparente que se abre y se cierra al paso del Ave, ahora mismo está en pruebas para evitar los problemas del impacto de la arena a 300 km hora y de las vías. Y en Chile también se está trabajando en un túnel parecido pero a una altura entre 2.000 y 3.000 metros para ver el paisaje durante unos 100 km y como nieva tanto, el sistema permitiría desplazar la nieve que se acumula encima del túnel, por vibración y temperatura "

Ante la pregunta de con qué proyecto se siente más satisfecho la respuesta del investigador es clara. "Me siento muy orgullosos de todos los proyectos, pero especialmente de aquellos donde se puede salvar una vida, por ejemplo el agua sin sal donde uno no se hunde y flotas... ahora mismo con la tecnología que tenemos no deberíamos permitir que ningún niño se ahogara, con este invento si un niño se cae a la piscina flota. En China estamos trabajando en este proyecto y ya se cuenta con muchas piscinas con esta tecnología. También me siento muy orgulloso de un invento de hace 20 años unas Palmeras artificiales que provocan la condensación del agua en zonas desérticas. En el desierto de Libia. Se plantaron 50.000 palmeras de plástico que producen la humedad suficiente para crear un ciclo de árboles naturales, naranjos, manzanos y al mismo tiempo hortalizas, entonces creamos una vida natural".

Ahora mismo está trabajando en un sistema para apagar los incendios sin necesidad de agua: "Pues ahora estoy viendo los incendios naturales, llevo años investigando y hemos inventado un sistema para evitar los problemas que tienen los helicópteros cuando sueltan agua. Se tiran unos 2.000 litros de agua, pero más de la mitad de este agua se evapora por el calor y el fuego antes de llegar al suelo. Por lo tanto el agua no es eficaz para apagar incendios . Yo ya he hecho pruebas reales con unas máquinas que recogen la tierra y la proyectan a 100 metros de distancia apagando el fuego en segundos".

