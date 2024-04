Un hospital de Toledo dirá adiós a su aburrida y rutinaria comida: "Platos con estrella Michelín"

El Hospital Nacional de Parapléjicos inaugura su semana gastronómica con motivo de sus programadas actividades dentro de su cincuenta aniversario, en esta semana participarán chefs de reconocido prestigio como Adolfo Muñoz, Iván Cerdeño y Carlos San Félix.

¿Qué van a comer?

Marta García, es la nutricionista de este hospital y cubre las necesidades nutricionales de los pacientes, pero esta semana será diferente porque va a ser algo más especial. “Lo que hemos hecho ha sido invitar a diferentes chefs para que los pacientes salgan de la aburrida comida de hospital que tan mala fama tiene y pues coman platos de estrella Michelín”.





Chefs de primera categoría

En la misma cocina Iván Cerreño, un toledano con dos estrellas en la Guía Michelín y con tres soles en la Guía Repsol. Adolfo Muñoz que pertenece a esa vieja casta de pioneros hosteleros y que en Toledo es todo un referente cocinero... Van a hacer las delicias de aquellos pacientes que cada día comen variado pero no a tal nivel. Marta nos comentaba que “nos vamos a saltar un poco la dieta sin sal, por ejemplo, para que esta semana puedan disfrutar. Yo he supervisado que pudieran adaptarse a las necesidades nutricionales de todos los pacientes y hay platos de las diferentes comunidades autónomas. Tenemos un ciervo de aquí de Toledo, un rabo de toro, tenemos empanadillas de morcilla de Burgos, tenemos unas papas aliñas de Andalucía o una ropa vieja canaria”.

Variado y adaptado a todos

Hay que tener en cuenta que hay varios pacientes que quizás no puedan comer cada plato. En estos momentos son unos 160 pacientes, la mayoría ya sea por una diabetes o por una fácil masticación o típicas dietas del hospital de pérdida de peso, van a disfrutar de estos menús. La nutricionista del Hospital Nacional de Parapléjicos nos contaba que “la mayor dificultad que tienen algunos de los pacientes es sobre todo a la hora de tragar, porque hay gente con una lesión alta, que tienen dificultades para tragar y lo principal que yo busco como nutricionista en este hospital, es que estén bien nutridos, porque la pérdida de masa muscular es uno de los principales escollos que tenemos aquí en la alimentación”.

Sonsoles, paciente del Hospital

En estas jornadas también participa Sonsoles Conde. Su historia pasa por ser paciente en este Hospital Nacional de Parapléjicos, nos contaba en COPE Toledo como "hace 22 años, casi 23, que salí por esa puerta con un papelito de alta en la mano, una silla de ruedas debajo del culo y un gran enfado, porque yo creo que me fui de ahí como muy enfadada, todavía con lo que me había pasado. Y volver ahora, 22 años después, pudiendo mirar hacia atrás todo lo que he vivido, lo que he transitado, lo que he conseguido y cómo he podido convertir ese enfado, en agradecimiento puro, por seguir viva y disfrutando de la vida, creo que eso es un poco lo que quiero compartir con ellos, que al final la vida son etapas y hay que transitarlas de la mejor manera posible".

Ha pasado por Masterchef, en este programa de televisión vimos sus dotes culinarias y su idea siempre ha sido montar un restaurante, "yo me presenté a Masterchef para enseñar a todas esas personas que estaban en su casa, en el sofá de casa, enseñarles que se puede vivir, disfrutar, cocinar, viajar, enamorarse, tener hijos, evolucionar, incluso en una silla de ruedas, sin que nadie te mire con pena, ni con descendencia, ni con drama, ni nada. Y ese era el propósito de presentarme a la tele".





Ahora va a participar en estas jornadas gastronómicas. Sonsoles va a cocinar para todos los pacientes y el personal del hospital, "me apetecía muchísimo el plan, pero también me apetecía como compartir otra faceta mía, que me dedico a dar charlas motivacionales, inspiracionales y a generar eventos de transformación. Me han abierto un espacio después de la comida, para poder compartir con los pacientes que estén allí, mi historia de vida y compartir las suyas".

De Burgos a Toledo

Sonsoles quiere llevarles un poquito de su tierra a Castilla y León, y entonces "lo que les voy a preparar es como una sopa castellana, una sopa de ajos, así como muy nutritiva y muy saludable, que a mí me gusta mucho la comida saludable, y luego voy a hacer el plato con el que entré en el primer casting de Masterchef, el primer donde me dieron la cuchara, les voy a hacer unas empanadillas de morcilla con piñones y manzanita y una salsa de vino reducida. Luego un postre también muy burgalesco".