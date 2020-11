Carlos Monroy

Investigadores básicos y clínicos del Hospital Nacional de Parapléjicos, centro dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), en colaboración con la Unidad de Proteómica del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y ProteoRed han descrito el papel clave de la heparina, fármaco anticoagulante utilizado principalmente para prevenir y tratar la trombosis venosa, en la respuesta de pacientes con lesión medular espinal a la infección por COVID-19.

"Pensábamos que los pacientes con lesiones medulares contagiados de coronavirus iban a estar peor. Pero es al contrario y raramente ingresan en la UCI"

En "Herrera en COPE CLM" hemos hablado con la científica María Eugenia G. Barderas, coordinadora del estudio "La verdad es que no esperábamos encontrarnos con estos resultados. Nosotros esperábamos que los pacientes con lesiones medulares que se contagiaran con coronavirus estarían peor, porque ellos, generalmente tienen deprimido el sistema inmune debido a que sus vías altas no funcionan igual, dependiendo de la lesión que tengan. Al ser el COVID una enfermedad de las vías respiratorias, nosotros pensábamos que esto iba a ser mucho peor, pero hemos comprobado que estos pacientes no sólo no los encontramos en las UCIS, sino que tienen síntomas más leves".

En principio se trata de un estudio preliminar: "Hemos trabajado con un número pequeño de pacientes con lesión medular y hemos visto que al comparar a los pacientes con lesiones medulares que tenían Covid, con los que no lo tienen, y por tanto están tratados con unas dosis más altas de heparina tienen síntomas ligeremente diferentes".

"Parece ser que los anticoagulantes podrían ayudar también a personas sin lesiones medulares, pero ellos toman una dosis menor de heparina"

La tos y la astenia son los síntomas más frecuentes en esta población. Además, los pacientes infectados con lesión medular rara vez presentan complicaciones que requieran ingreso en una Unidad de Cuidados Intensivos, a diferencia de la población general. Por lo tanto, existe una clara necesidad de comprender cómo el COVID-19 afecta a los pacientes con lesión de la médula espinal desde una perspectiva molecular.

Para la Dra. María Eugenia G. Barderas, “los resultados obtenidos muestran una correlación significativa entre las proteínas encontradas diferencialmente expresadas y la dosis de heparina, lo que sugiere un papel clave del citado fármaco en la respuesta de los pacientes con lesión de la médula espinal a la infección por COVID-19”

Aunque el número de pacientes es limitado, estos datos pueden arrojar luz sobre nuevas opciones terapéuticas para mejorar el manejo de estos pacientes y posiblemente también de la población general " Estamos ampliando ahora el estudio en el laboratorio con pacientes que no tienen lesiones medulares pero que están tomando heparina. Pero hay que tener en cuenta que ellos tienen una dosis más baja. En cualquier caso todo lo que tenga que ver con anticoagulantes parece que les está viniendo bien a pacientes con COVID".

Este complejo estudio se publicará próximamente en la revista científica ‘Journal of Personalized Medicine’.

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA