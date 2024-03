La historia de Alicia, una octogenaria que ha cuidado toda su vida a los demás: "Amor al prójimo"

Bajo el lema ‘Cerrando brechas, iguales y visibles’, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha preparado una campaña institucional puesta en marcha con motivo del Día Internacional de las Mujeres, que contará con un total de 900 actividades en toda la región. Con el fin de trabajar día a día en seguir avanzando, fomentando la desigualdad y, por tanto, la discriminación de las mujeres.

Este año 2024, el lugar escogido para el acto institucional será este viernes, en Quintanar del Rey (Cuenca), donde se entregarán otros diez reconocimientos a entidades y mujeres referentes en el avance hacia la igualdad plena. Serán dos mujeres por provincia.





Emprendedora, solidaria y comprometida con su pueblo

Una de las galardonadas por la provincia de Toledo es Alicia Gutiérrez Muñoz. Es una mujer de 82 años que reside en Minas de Santa Quiteria y ha sido reconocida por su trayectoria como mujer emprendedora, solidaria y comprometida con su pueblo. Sigue al frente de varias iniciativas y en 2023 escribió su libro de memorias «Memorias. Costumbres de un pueblo».

Muy emocionada, Alicia nos contaba "la ilusión por recibir su primer reconocimiento. Le cojo con mucha alegría, mucha ilusión". Se define ella misma como "una persona muy emprendedora, que ayudo mucho a la gente, yo me esfuerzo". Ha llevado durante muchos años la asociación de vecinos, nos contaba que si "se nos caía la iglesia, yo le pedía a un señor de una finca, dos millones de pesetas, restauramos los techos. Luego le pedí un millón para los bancos. Era un pueblo empobrecido, pequeño, no teníamos ni para hacer el baile y disfrutó todo el pueblo. Luego también cuidé a Juana, una mujer de 90 años, cieguecita. Siempre la conocí vieja. La cuidaba, la bañaba. la llevábamos la comida, pues se murió su marido y su hijo. Quedó solita, con mucho cariño y mucho amor, porque era muy buena, pobrecita".

Siempre demostrando su amor a los demás, Alicia también nos contaba que cuidó de "una niña de cuatro años que se murió su mamá, y su papá trabajaba en el campo, y la niña me la traje yo hasta que hizo la primera comunión. Se la llevaron sus hermanos a Madrid, y yo la hice aquí la primera comunión preciosa, un banquete, su vestido. Todo muy bien. No somos familia de nada. Fue mi corazón el que la invitaba".

El bar de su padre

Ella continuó con el legado de su abuelo que tuvo un bar, luego su padre también tuvo el bar y un salón de baile. Recuerda como se quedó con el negocio familiar y ahora lo tiene su hijo. "Toqué el acordeón en el salón de mis padres, siete años, con mi hermano

Su vida ha estado dedicada a ayudar a los demás y revitalizar su pueblo "hemos formado una casa rural de preciosidad. Tiene chiringuitos, tiene piscina de agua salada, puedes pasear".

Sus memorias

"He escrito mis memorias a ratos porque tenía ilusión de escribirlas. No he preguntado a nadie, todo son mis memorias. Conseguí ayudas para unos hijos, para unos pastores que vinieron a este pueblo. Cuidé de un zapatero 20 años". Ha ayudado a otros pueblos a conseguir pensiones, pueblos como Sevilleja, La Mina, Pantano de Tijara, Puerto Rey.

Alicia: "No he hecho nada porque me lo agradezcan. Lo que hago ahí queda. No fracaso porque, no espero nunca nada".

Alicia sigue viviendo en su pueblo, Las Minas de Santa Quiteria a unos 155 kilómetros de la capital de Toledo, un pueblo pequeño pero con mucho encanto, con gente maravillosa".





Reconocida el 8M

Por toda su trayectoria de vida, el Gobierno de Castilla-La Mancha va a reconocer a Alicia a toda una vida al servicio de los demás.

Ella le quiere dedicar el premio a su hijo, que se ha quedado con el negocio familia, el bar.

Sí, el que está con el bar, que no puede ir a casa rural. Tiene una comida muranda y mucha gente en la casa rural. Y no lo pueden dejar. Pasea por las calles de su pueblo y Alicia se para con todos "me dicen que han hecho justicia, que no me han hecho nada más que justicia. Para darme el premio. Solo han hecho justicia. Eso es lo que me contestan todos".