Vídeo Laura SánchezCOPE Toledo / Museo del Ejército

El 20 de septiembre del 2020 se cumplen los 100 años de la creación de la Legión Española. Para conmemorar este centenario el Museo del Ejército presenta la exposición temporal que lleva por título: “100 años de la Legión”. La exposición consta de mas de 200 fondos, algunos propios y otros de distintas procedencias que el visitante podrá contemplar en la sala de exposiciones temporales y 4 piezas de artillería y 4 vehículos que se podrán ver en la explanada de acceso a los jardines.

El coronel Pedro Pérez Garcia, comisario de la exposición, lleva en su ADN el "alma de legionario". En "Herrera en COPE Toledo" nos cuenta que no existen ex legionarios “No existen los ex legionarios, el que ha sido legionario un día, lo es para siempre, he tenido la fortuna de ser teniente y capitán 7 años en Fuerteventura y 3 años en Almería”.

"El legionario es un extraordinario combatiente con un gran corazón"

Esta exposición intentará transmitir a los visitantes los valores legionarios y podrán contemplar un cronograma para ver los acontecimientos mas relevantes en la vida de la Legión “La legión es un sentimiento y el legionario se caracteriza por su corazón. Eso le convierte en un extraordinario combatiente pero también en una magnífica persona. En la exposición uno de los apartados que tenemos es “La otra cara de la legión” en la que se vé a legionarios reales con niños en una misión de Irak y no están posando. Son así de verdad”.

También habrá un espacio dedicado a los mas pequeños que incluye un diorama y la repercusión de la legión en juguetes. Por todo el museo en diferentes pantallas se mostrarán videos con escenas legionarias de todos los tiempos.

El espíritu de La Legión no ha cambiado nada en sus 100 años de vida “la legión nace para combatir inmediatamente, las primeras banderas se crean en octubre de 1920, al día siguiente de reyes en 2021 ya tenemos nuestro primer muerto en combate y en abril el primer capitán , jefe de compañía, muerto en combate. 1 de 9. todo se traduce en que la legión hay que dotarla espiritualmente y físicamente. El credo legionario con sus 12 espíritus no ha cambiado en 12 años, la preparación ha sido una necesidad permanente , porque lo que no se paga con sudor, se paga con sangre y debemos guardar la sangre propia e incluso la del enemigo. Lo que ha cambiado son los medios que tenemos ahora, las formas de combatir, pero la naturaleza del combate no ha cambiado”.

"Nos conocen por la cabra como mascota, pero sobre todo hemos tenido pastores alemanes"

La exposición intenta acercar la realidad de estos militares, desechando mitos y leyendas "Lo que más va a llamar la atención es que la exposición se vuelca fundamentalmente con las operaciones militares realizadas, para que el gran público se de cuenta de que la legión sobre todo es una unidad de combate. Y por otro lado se intenta eliminar algunas ideas casi folclóricas que se relacionan con la legión, por ejemplo la cabra no siempre ha sido nuestra mascota más común, lo ha sido el carnero, aunque también hemos tenido jabalíes, una arruí en su momento y sobre todo pastores alemanes”

La exposición permanecerá abierta al público desde el día 24 de septiembre hasta primeros de abril del 2021 y como en todas las exposiciones temporales, el acceso a la misma es gratuita en el horario de apertura del museo de 10:00 a 17:00 horas todos los días, excepto los lunes que permanecerá cerrado.

ESCUCHA LA ENTREVISTA: