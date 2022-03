Eurocaja Rural, nominada a los XIV Premios Nacionales de Marketing por su campaña 'El Motivo de Jose'

La campaña 'El Motivo de Jose' de Eurocaja Rural ha sido seleccionada para optar a ser finalista en la XIV edición de los Premios Nacionales de Marketing, dentro de la categoría de 'Marketing Social'. Entre todas las categorías, se presentaron este año a estos reconocimientos un total de 195 candidaturas.

El director general de la Asociación de Marketing de España, Víctor Conde, y su vicepresidenta y responsable de la Comisión de los Premios Nacionales de Marketing, María Sánchez del Corral, se encargaron de revelar los candidatos que optarán a ser finalistas en las distintas categorías desde la sede de ESIC.

La campaña, protagonizada por el humorista y actor José Mota, fue desarrollada por Eurocaja Rural para dar visibilidad al problema de despoblación y exclusión financiera que sufren cientos de municipios en el país.

A través de este spot de tres minutos de duración, la cooperativa de crédito pretende sensibilizar a la población de un problema que cada vez es más acuciante, y contra el que no ha dejado de luchar desde su constitución, ha informado Eurocaja Rural en un comunicado.

La campaña 'El Motivo de Jose', que ya fue elegida por Twitter como una de las mejores del año en sus Best of Tweets 2021, se sitúa a día de hoy entre las 15 marcas seleccionadas en la categoría 'Marketing Social', entre las que se encuentran marcas referentes en el país como Correos, Dove, Down España o Heineken, con sus respectivas campañas y proyectos.

Estos premios, organizados por la Asociación de Marketing de España, son todo un referente que distinguen cada año aquellas estrategias de marketing que sobresalen por su innovación, por la obtención de resultados tangibles y, en definitiva, por su buen marketing.

Para la entidad financiera, esta nominación a formar parte de los finalistas de los Premios Nacionales de Marketing tiene un enorme valor de concienciación, pues sirve para recalcar la problemática de la despoblación, la exclusión financiera y la falta de oportunidades que viven miles de municipios del país.

En contrapartida, Eurocaja Rural apuesta por el medio rural, el sector primario y el repunte de su actividad económica de los pueblos, como prueba el mantenimiento y apertura de nuevas oficinas en el entorno rural. De hecho, en más de 50 localidades representa el único servicio financiero accesible a sus vecinos, frente a la tendencia del sector financiero, más proclive al cierre de oficinas y la reducción de empleo.

El próximo 29 de abril se darán a conocer a los finalistas de esta edición de los Premios Nacionales de Marketing en la presentación de la Lista Corta