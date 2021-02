Carlos es un estudiante de magisterio de Toledo que se ha hecho viral en las redes sociales TikTok e Instagram por sus vídeos como “Súper Geografía”. En estos vídeos hace preguntas a los adolescentes sobre geografía de España y del mundo. Las respuestas de estos son tan sorprendentes como erróneas. (PINCHA VÍDEO)

“Me presento soy Súper Geografía” Así comienza sus vídeos. Entre las preguntas y sus correspondientes respuestas se pueden escuchar las siguientes:

P.-¿Cómo se llama el río que provocó el cañón del Colorado?

R.- El Nilo

P.- ¿Cuál es la capital de Egipto?

R.- Egipto no tiene capital porque es un país

P.- ¿Cuál es la capital de España?

R.- Tampoco lo sé

P.- ¿Quién fue el primer presidente de América?

R.- John Lennon

P.- ¿Cuál es el país más grande de Sudamérica?

R.- Inglaterra

P.- ¿En qué país se encuentra el canal de Panamá?

R.- España

P.- Pues te parecerá una locura pero el canal de Panamá se encuentra en Panamá

Estas son sólo unos ejemplos de lo que se puede escuchar y ver en su perfil @charlyokei. Él quiere dejar muy claro que esto no es una muestra estadística ni refleja el nivel cultural y de conocimientos de los adolescentes españoles. Son sólo vídeos de redes sociales.

Así se lo contaba ayer a la periodista y presentadora Susanna Griso en el programa Espejo Público de Antena 3. “Oye Carlos, ¿éste es el nivel de la educación en nuestro país? porque hay quien dice que tú has seleccionado a los chavales que te responden”.

Carlos responde: “la verdad es que todo lo que se ve ahí es 100% real. Me lo pregunta mucha gente y me parece injusto que se saque la conclusión de que, por unas pocas personas o por unos vídeos de 15 segundos, toda una generación no está preparada, por ejemplo. No sería justo”.

A la pregunta de Griso de “cómo surge la idea de poner a prueba a los chavales con estas preguntas”, Carlos responde que “la idea de preguntar geografía no la he inventado yo, porque eso se lleva haciendo mucho tiempo en internet. Pero yo tenía la idea de cada día hacer ser un súper algo. Entonces Súper Geografía es lo que más viral se hizo y como la gente me lo seguía pidiendo pues yo lo he seguido haciendo”.

La presentadora le plantea que quizá pueda ser “un estímulo para quién de los muchos de los que se ven ahí se ven reflejados con pocos conocimientos de geografía, después de este vídeo se ponen las pilas y cogen el mapamundi ¿o no?

Carlos contesta afirmativamente “sí, sí. Además hay gente que me habla por Instagram y me dice que quiere encontrarme para demostrar que ellos sí saben geografía y cosas así”.

“¿Capital de Canadá?”, le pregunta el copresentador del programa.

“Ottawa” responde Carlos inmediatamente

“Muy bien –dice el copresentador que reconoce que era una pregunta trampa porque casi siempre se responde Toronto.