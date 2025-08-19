Dos heridos graves en un accidente en Corral de Almaguer (Toledo)
Tienen 37 y 80 años, respectivamente, y quedaron atrapados en el interior del vehículo tras la colisión
Toledo - Publicado el
1 min lectura
La colisión por alcance de dos vehículos en la N-301 a su paso por la localidad toledana de Corral de Almaguer ha dejado cuatro heridos, dos de ellos de carácter grave tras quedar atrapados.
Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el siniestro tuvo lugar a las 2.44 horas de este martes, en el kilómetro 105 de la referida vía.
Los heridos graves son un varón de 37 años de edad, trasladado por una UVI al Hospital Universitario de Toledo, y otro de 80, evacuado también en una UVI al Mancha Centro de Alcázar de San Juan.
Los otros dos afectados, que presentan heridas de carácter leve, son un hombre de 37 años y mujer de 52, trasladados también por sendas ambulancias al centro hospitalario alcazareño.
En el operativo movilizado por el 112, además de los ambulancias y médico de urgencias, han participado agentes de la Guardia Civil, bomberos del Parque de Villacañas.
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE TOLEDO
“Se han tenido que quemar más de 110.000 hectáreas y morir 4 personas para que el presidente entienda la conveniencia de interrumpir sus santas vacaciones”
Jorge Bustos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h