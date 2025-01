Doce meses, doce castillos, doce experiencias por la provincia de Toledo

¡Qué cantidad de cosas bonitas tenemos en la provincia de Toledo! ¡Qué maravilla los pueblos , la riqueza, el patrimonio! ¿Y cómo hacer que alguien de otro punto de España o incluso de fuera de nuestro país pueda descubrir esos tesoros? Pues lo tiene complicado el vicepresidente de la Diputación. y diputado de Turismo Joaquín Romera.

¿Cómo se puede hacer llegar todas esas cosas bonitas que hay en la provincia de Toledo a todos aquellos que les guste viajar y están buscando un destino?

Pues tenemos una oportunidad en Fitur, la Feria Internacional de Turismo de Madrid, y para ello la Diputación cuenta con el mejor equipo humano que lleva trabajando durante meses para ver lo que te hemos enseñado en primicia.

Hay que decirle a los oyentes, muy gráficamente, lo que yo he podido ver. que es una auténtica maravilla. Esos vídeos no se pueden ver hasta que la semana que viene sean vistos en Fitur, la feria a la que la Diputación va con una potencia tremenda. Joaquín, ¿cuál es el planteamiento que lleváis?

La Diputación este año va con tres ejes de actuación importantísimos y potentísimos. Tres ejes que están basados, el primero, en 12 experiencias, en 12 meses... en 12 castillos, en 12 sensaciones, en que la gente conozca nuestro patrimonio no solamente por lo que es la cultura, sino por los sentidos. Va a poder ver, va a poder degustar, va a poder disfrutar, va a poder oír en esos 12 meses que vamos a potenciar 12 castillos de la provincia. El segundo eje es la modernización que vamos a hacer de la Oficina de Turismo que tiene la Diputación, que es el paso principal peatonal de todos los visitantes, a pie del Casco Histórico, que está ni más ni menos cuando suben las escaleras de Recaredo. Lo primero con lo que se encuentra el visitante es con la Oficina. Se va a hacer una oficina inmersiva, educativa y tecnológica, donde va a haber pantallas táctiles, libros mágicos. La gente va a poder descubrir solamente a golpe de mano o de dedo lo que es toda su provincia. Y la tercera, y también novedosa, es la participación en el Congreso Mundial de Aceite y Oliva, que se va a celebrar en Madrid los próximos 11 y 12 de marzo, donde la Diputación va a estar de manera presidencial por primera vez apoyando todo lo que es el turismo del aceite de oliva de nuestra provincia. Esas son, a grosso modo, los tres ejes.

La provincia de Toledo, desde luego, tiene un aceite de oliva. Yo me permito el lujo de decir que es el mejor del mundo.

Bueno, variado, excelente. Y además nuestras almazaras están intentando perfeccionarse, no ser punteras. Tú viajas por cualquier parte de la provincia donde hay olivos, y no solamente hay cooperativas, que hay muchas, hay almazaras grandes, pequeñas, que están dando... un sabor y un marchamo al aceite de Toledo importantísimo. Para ello, la apuesta por el aceite de oliva tiene tres ejes fundamentales, otros tres dentro de los tres, que es la participación exclusiva con un stand propio. Toledo y su aceite de oliva de la mano de la Diputación va a estar presente por primera vez en ese Congreso Mundial. Luego vamos a potenciar las rutas por almazaras, rutas turísticas con catas y degustaciones durante este año. Y la tercera es un embajador que tenemos en nuestra provincia, Carlos Maldonado. de la mano de la Diputación, va a apoyar esta promoción tan importante del aceite de oliva con catas en este Congreso Mundial.

Estrella Michelin, Carlos Maldonado, muy conocido, muy popular, porque además de gran cocinero es una bellísima persona. Vamos a la segunda. A mí me gusta ser muy gráfica porque en la radio hay que decir las cosas muy claras para que la gente se entere. Yo digo, la nueva oficina va a ser como las películas de Tom Cruise.

Lo has visto. Misión imposible, efectivamente. La oficina de turismo es una oficina al uso con mostrador, con folletos, y tenemos unas partes sin usar. Vamos a recuperar todo y lo vamos a hacer totalmente innovador, con realidades aumentadas, con mappings, con Magic Book, con los libros mágicos de realidad, interactivos, donde toda la provincia la vas a tener al alcance de la mano, tocándola y llegando hacia ti. Y eso va a hacer que se enamore el visitante y pueda recorrer nuestra geografía.

Y vamos a la primera y espectacular iniciativa que son los 12 meses, 12 castillos, 12 rutas, 12 experiencias.

Sí. Tenemos mucho más de 12 castillos. Esta es una experiencia piloto que la ponemos en marcha y lógicamente si tiene buena acogida la seguiremos promocionando. Hemos elegido 12 castillos, 12 muestras, donde vamos a promocionar esos castillos con rutas de senderismo hasta el castillo, con rutas teatralizadas, pero todo va a ser con grupos además de teatros de nuestras zonas, con catas de vino, con catas de aceite, con músicas, con degustaciones, con danza, con vistas almazaras, con astronomía. Todo eso va a estar alrededor de 12 castillos. Durante 12 meses, uno por cada mes, empezaremos el primero, lógicamente, como Fitur, bien sabéis todos, es ahora en enero, empezaremos el 1 de febrero y luego a partir de ahí haremos 12 experiencias de los sentidos. Se puede disfrutar de la fotografía astronómica, que tenemos además muchísima gente amante de ello, que puede disfrutar de ello. Imágenes como has visto con la niebla, que parece Escocia. Pues nuestros castillos te enamoran como te enamora un castillo escocés. Hay castillos, otros que has visto, no voy a decir los nombres de los castillos, que parecen auténticas maquetas de lo bien conservados que están. Donde el visitante va a disfrutar, pues lógicamente, de castillos públicos, privados, mejor conservados, peor conservados. Pero vamos a darle la importancia que tienen todos.