El hombre detenido en la localidad toledana de Gálvez por matar a la actual pareja de su ex ya había estado en la cárcel por agredir a ésta cuando era su pareja, que además había rechazado tener protección por parte de los Cuerpos y Seguridad del Estado una vez que el arrestado salió de prisión.



Así lo ha dicho la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, a los medios de comunicación en Toledo, donde ha condenado "rotundamente" este nuevo caso de violencia machista, ocurrido en la noche del domingo al lunes en Gálvez.



Fernández ha informado de que el hombre detenido en Gálvez como presunto asesino de la pareja actual de su ex ya había estado en la cárcel por agredir a la mujer y ha detallado que el detenido había salido de prisión a finales de agosto o principios de septiembre de 2021.



Asimismo, la consejera ha indicado que la mujer agredida había rechazado tener un sistema de protección ante la salida de la cárcel de su agresor, que quebrantó una orden de alejamiento a la mujer para cometer el delito.



La responsable de Igualdad ha confirmado que la mujer de 35 años ya ha salido del hospital donde se encontraba tras recibir varias puñaladas de su ex pareja.



Fernández ha subrayado que "hay que seguir peleando por las políticas que no dejan en un segundo plano ni la violencia machista ni la igualdad, ya que la igualdad real es la única que puede acabar con el machismo que se ejerce desde una posición de poder".



Por otro lado, la portavoz del Gobierno región ha informado de que la mujer agredida y el hombre fallecido tienen una hija menor de edad en común, para la cual ya se han dado instrucciones de atención por parte de equipos médicos.