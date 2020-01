Hoy vamos a hablar de un producto muy de nuestra tierra, valorado por todos, pero que curiosamente se vende más en el exterior que en nuestro país. Me estoy refiriendo al queso manchego. De los 16 millones de kilos anuales que se producen al año en la denominación de Queso Manchego, el 60% se destina a la exportación y de este 60, un 50% se vende en EEUU y un 13% a Reino Unido. El sector finalizaba el año muy preocupado por los aranceles impuestos por Donald Trump... ¿ Qué ha pasado?, ¿ Se ha notado?.

Hablamos con Antonio Martínez. Presidente de la D.O Queso Manchego: “Se ha resentido algo, aún es pronto para hacer una valoración porque cuando anunciaron los aranceles, tuvimos la previsión de enviar más producción antes de que entrara en vigor este impuesto. Ahora tendremos que ver cómo evoluciona en estos primeros meses del año, aunque en una situación como esta donde hay una subida de precios por culpa de un arancel y cuando existen otros quesos similares, aunque no iguales, a los que no se les aplica el arancel hace que las ventas se vean mermadas. Pero yo siempre digo que tenemos que tener confianza en lo que tenemos, que es un producto con un prestigio mundial, una de las marcas mas reconocidas a nivel internacional y tenemos que confiar en la fortaleza de esta marca”.

Los aranceles de EEUU y ahora también el Brexit de Reino Unido...

El mercado con Estados Unidos es importante y por si fuera poco, ahora se añade la preocupación por el Brexit : “EEUU siempre ha sido el consumidor internacional mas importante que ha tenido el queso manchego, incluso cuando se consumía más queso manchego en España que en el resto del mundo y aunque ahora estamos más centrado en EEUU, no deja de preocuparnos el abandono de Reino Unido con el Brexit, este asunto y ya veremos al final por dónde sale, yo quiero confiar en que se llegue a un entendimiento con el Reino Unido y haya un libre tránsito de mercancías y de personas porque ellos también se juegan mucho”.

"El queso manchego estará en el metro de Madrid"

El queso manchego sigue siendo lanza del sector agroalimentario y el gobierno de CLM desde el primer momento se prestó a echarle una mano con diferentes campañas, incluso a nivel nacional para fomentar el consumo interior. La última está a punto de comenzar, se trata de una campaña promocional en el metro de Madrid. “Desde el primer momento hemos colaborado con la JCCM, siempre ha estado a nuestra disposición para lo que hemos necesitado y nos ha apoyado en el tema de divulgación y conocimiento del queso manchego y ahora vamos a poner en marcha una campaña que se va a desarrollar en el metro de Madrid, complemento de la gran campaña del año pasado a nivel nacional a través de televisiones y otros medios de comunicación para que el consumidor sepa distinguir cuál es el auténtico queso manchego. Para ello debe tener una placa de caseina que es como un círculo olímpico y la contraetiqueta con el logo de Don Quijote y Sancho que identifica la D.O y tratar de recuperar el mercado nacional y llegáramos a un 50% de consumo interno y un 50 % de exportación. Sería muy bueno para fijar población”.

El queso manchego se elabora a partir de la leche de oveja manchega, única en el mundo en esta zona “Ayudaría a crear riqueza. Son 700 ganaderos que obtienen un producto único y exclusivo porque sólo se puede hacer queso manchego en Castilla-La Mancha y en la zona amparada”.

Tenemos el mejor producto y no hay que equivocarse, en CLM hay una única denominación de origen de queso, el Queso Manchego y no se aceptan copias. La D.O trabaja para que se cumpla con esta trazabilidad y calidad y para identificar el producto y evitar falsificaciones.

Los productores de queso manchego apoyan la manifestación de los agricultores y ganaderos

Los productores de queso manchego también se suman a la huelga convocada por las principales asociaciones agrarias y ganaderas. En Castilla-La Mancha será el martes 4 de febrero cuando se celebre una manifestación con tractorada que saldrá de la Plaza de Toros de Toledo a las 11:00 H " Por supuesto que nos sumaremos, en el barco de la ganadería y agricultura, vamos todos los productores, que es el eslabón más débil porque no pueden fijar precio a sus productos y al final está produciendo a pérdidas, cuando está entrando por los puertos españoles".