¿Cómo ha sido trabajar con los cinco grandes alcaldes de Toledo?

Hoy es su primer día de jubilado. Pero estoy segura que durante todo el fin de semana ha seguido desde las elecciones de Cataluña hasta la apertura hoy mismo del Centro de Salud de Santa Bárbara en Toledo. Y es que un periodista no deja nunca de trabajar aunque el calendario le diga que ha cumplido 65 años. Y sobre todo un periodista como Enrique Sánchez Lubián, que durante 33 años ha contado la realidad de Toledo desde el gabinete de prensa del ayuntamiento de Toledo.

Ha acompañado a 5 alcaldes en 8 corporaciones “Hoy la verdad es que me siento un poco raro por no estar en la oficina, pero siguiendo la actualidad porque no ha sido un fin de semana cualquiera y la vida sigue, aunque yo ahora lo voy a estar viendo desde casa”.

"Molina es un amigo y un superviviente, se le apretó mucho pero volvió y ganó dos veces con mayoría absoluta"

No nos resistimos a preguntarle sobre cada uno de los 5 alcaldes con los que ha compartido ayuntamiento, empezando por José Manuel Molina : “es es alcalde con el que más tiempo he trabajado, durante tres corporaciones y la verdad es que para mí es un amigo. Es especialmente amable, con la gente se llevaba bien y hubo una temporada que desde la Junta de Comunidades se le apretó muchísimo porque en un momento determinado fue candidato a la presidencia regional y pese a todo fue un superviviente que supo sobrevivir, perder la alcaldía y volver años después y repetir dos veces con mayoría absoluta , algo que el PP no había logrado nunca en Toledo”.

"Con Sánchez Garrido, fue un trabajo frenético con la mayor inversión en obra pública de la ciudad"

Con Joaquín Sánchez Garrido estuvo en la segunda corporación “Es una de las corporaciones en las que mayor volumen de obra público se hizo en la ciudad. El parque de las 3 Culturas, la piscina cubierta del Polígono, el Centro Social de Buenavista, el de Santa Bárbara, el parque de Viguetas, la recuperación de las riberas del Tajo. Fue una corporación frenética de trabajo”.

"Agustín me dejó claro que no era de su confianza, pero supo gestionar mucho dinero para obras como las escaleras mecánicas de Recaredo"

Agustín Conde fue el único que no le permitió trabajar como Jefe de Prensa del ayuntamiento toledano “por una serie de circunstancias, me dejó claro que no era persona de su confianza, pero eso no impidió que con el resto del equipo de gobierno y demás concejales trabajara muy agusto. También fue una corporación muy productiva para la ciudad porque se había aprobado en la anterior legislatura el Plan Social del Casco Histórico y Agustín supo gestionar con el Banco Europeo de Inversiones una cantidad muy importante de dinero para Toledo que permitió hacer obras tan emblemáticas como las escaleras mecánicas del Paseo de Recaredo".

"A Page le tengo un cariño especial, supimos superar un desencuentro"

A Emiliano García-Page le tuvo un cariño especial “cuando yo empecé en el ayuntamiento en 1987, Emiliano tenía 19 años, era concejal de oposición y casi todas las mañanas se iba a mi despacho a leer los periódicos, parecía que se estaba ya preparando para ser después portavoz del Ejecutivo Regional. Y la verdad es que también fueron años muy intensos. Hubo un pequeño desencuentro pero algo muy ligero que con el tiempo se fue solventando”.

"Milagros es muy cercana y trabajar con ella ha sido un verdadero regalo"

Y por último, Milagros Tolón, la primera mujer alcaldesa de Toledo y a quien considera una gran amiga “Sobre todo la satisfacción de haber podido contemplar desde dentro del ayuntamiento el mito de conseguir ser la primera mujer alcaldesa de la ciudad. Para mí Milagros siempre ha sido muy cercana. Yo conocí primero a su marido, Antonio Guijarro cuando fue concejal y luego la conocí a ella, y la verdad es que entre los dos siempre ha existido una gran complicidad y cercanía y para mí estos 6 últimos años han sido un verdadero regalo que he tenido de poder estar a su lado día tras días”.

Lo cierto es que Quique bien podría escribir un libro sobre los entresijos del consistorio, con sus luces y sombras, pero es algo que no está entre sus prioridades “no creo que lo escribiera nunca. Aunque el balance es muy positivo, también hay algunas cositas negativas, pero de momento no está en mi agenda escribir un libro sobre estos 33 años”.

Momentos especiales en 33 años

Reconoce que hay algunos momentos que le han marcado dentro de la vida municipal “un momento muy especial, fue en el año 2.000, cuando se constituyó el Real Patronato y supuso un acicate para la rehabilitación y recuperación patrimonial de la ciudad de Toledo”. Tampoco olvida que con José Manuel Molina “ Vivimos un momento muy entrañable en Puebla (Méjico) cuando Toledo consiguió el mayor reconocimiento internacional hasta el momento, (al margen de su declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad). Ser elegida como presidenta de la Organización Mundial de Ciudades Patrimonio de la Humanidad”.

Quique también ha sido testigo de los primeros acuerdos para la llegada del AVE a la ciudad “ha sido curioso, porque viví con Sánchez Garrido ir a reuniones al Ministerio de Obras Públicas con Borrell, donde se planteó la idea de que llegara el AVE a Toledo, ver como años después José María Aznar puso la primera traviesa, siendo alcalde José Manuel Molina y por último , con Zapatero, ver como el AVE llegaba a la ciudad”. Reconoce que los peores momentos los ha vivido el último año y medio “Con la pandemia y con la nevada”.

"Queremos sacar este año una compilación de los sucesos de crónica negra publicados en ABC"

Siempre ha estado muy comprometido con la cultura, la investigación y la historia de Toledo y con esas historias que no aparecen en los libros. Ahora la jubilación le deja más tiempo libre y ya está inmerso en lo que podría ser su próximo libro “Tengo varios proyectos... Durante los últimos 4 años he estado colaborando en el suplemento cultural de ABC, publicando una serie llamada “Esbozos de una crónica negra de antaño”, en la que recuperé sucesos acaecidos en Toledo y su provincia entre el último tercio del Siglo XIX y primeros del siglo XX. Hay un editor que está interesado en hacer una compilación de estos 50 sucesos publicados y estamos trabajando para sacar el libro en el segundo semestre de este año , añadiendo algunos sucesos mas”.