El hombre, a quién mordió una serpiente de cascabel este sábado en la Puebla de Montalbán ha salido de la UCI del hospital Virgen de la Salud de Toledo y ha sido trasladado a planta. Recordamos que la serpiente fue hallada muerta este domingo, aplastada por un coche en una carretera de este municipio toledano.

Ante esta noticia, nos preguntamos si tenemos en Castilla-La Mancha serpientes que puedan llegar a ser mortales. Hablamos con David Serrano, portavoz de los Agentes Medioambientales de nuestra región y lo primero que quiere dejar claro es que la serpiente de cascabel no es autóctona de nuestro país. " Es una especie originaria de América del Norte, que está aquí porque alguien la tendría en su casa. Supongo que con la documentación en regla, porque el tráfico internacional está bastante regulado y en caso de ser ilegal, las multas son cuantiosas”.

Víbora hocicuda

"Sólo hay tres especies venenosas y sólo una que pueda inocularnos el veneno: la víbora hocicuda"

En Castilla-La Mancha sólo hay tres especies venenosas y de ellas, sólo una puede inocularnos el veneno, la víbora hocicuda “Las otras dos especies, son la culebra bastarda y culebra de cogulla, que no pueden picar porque sus dientes están muy atrasados y no alcanzan en caso de mordedura”.

El veneno de la víbora hocicuda no es mortal “el veneno que tiene es menos grave que otras serpientes. Su mordedura solo es grave cuando hay algún tipo de alergia. Por eso siempre hay que llamar al 112 para que te administren un antídoto”. La picadura de la víbora es muy característica “son dos pequeñas incisiones separadas por 1 cm. Es muy doloroso. Hay que mantener la calma y pedir ayuda”.

"Las víboras y culebras son beneficiosas, equilibran el medio ambiente y evitan plagas. No hay que tocarlas"

David asegura que no es nada habitual encontrarse con especies exóticas “El tema de la tenencia de este tipo de animales está bastante regulado y no es muy común encontrarse con este tipo de casos. No obstante, cuando se vea algún tipo de animal extraño. Hay que llamar enseguida al 112 para poder actuar y capturarla”.

Culebra bastarda

En el caso de que nos encontremos una de estas culebras o víboras en el campo, hay que dejarlas seguir su camino “Las serpientes siempre huyen del hombre. Sólo pican para defenderse, en caso de que las pisemos o piensen que están en peligro. No hay que tocarla o cogerla”. Nunca hay que matarlas porque además de que están protegidas, producen muchos beneficios “contribuyen al equilibrio del medio ambiente y son beneficiosas para la agricultura porque se comen a los roedores y evitan que haya plagas. En ningún caso hay que matarlas".