Carmen Picazo: "No vamos a desaparecer, hay encuestas interesadas por que CS molesta"

Hoy visita Herrera en COPE Castilla-la Mancha, Carmen Picazo, candidata por Ciudadanos a la presidencia de la región.





(PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA)









Carmen Picazo se presenta con fuerzas renovados y avalada por un partido reformado “nuestros principios liberales los seguimos manteniendo, pero ahora nos presentamos con un proyecto nuevo y con caras nuevas y decididos a trabajar por las clases medias y las familias. Somos el partido más progresista para conseguir que tengamos los impuestos justos y ayudas para la conciliación familiar”.

Tiene claro que Ciudadanos va a ser un partido decisivo “lo va a ser en muchas instituciones en Castilla-la Mancha”. Y se ríe al escuchar a Emiliano García-Page pedir el voto de Ciudadanos “al votante de Ciudadanos no le gusta un gobierno ni con Vox ni con Podemos y quiero recordarle a Page que en la anterior legislatura pactó con Podemos”.

Tampoco niega que podría pactar con cualquier partido para formar gobierno si asumen sus medidas “CS es la garantía de que los gobiernos se van a conformar desde el centro y no desde los extremos. Queremos poner encima de la mesa las medidas de nuestro partido liberal para luchar contra el problema de la natalidad y la conciliación y aquel partido que adopte estas medidas liberales será con el que podamos pactar y alejar a los extremos de los gobiernos”. Aunque tiene claro que jamás pactaría con el actual alcalde socialista de Albacete y candidato a la reelección, Emilio Sáez ,por el caso de las filtraciones en las oposiciones para policía local “lo pone muy difícil, en este caso no es un problema con el PSOE. No podría estar en un equipo de gobierno junto a Sáez porque tiene una manera caciquil de hacer política. Le da igual que se filtren preguntas de un examen y lo digo porque se aprobó una comisión para estudiar qué es lo que pasó en esas oposiciones y no se ha celebrado”. Por cierto, todavía no le ha llegado la querella anunciada por el alcalde albaceteño por acusarle de corrupto.

"Queremos un gobierno que hable con el lenguaje de las familias, ahora asfixiadas por todo"

La también candidata a la alcaldía de Albacete asegura que su partido, a diferencia del PSOE y el PP ofrece modernidad, innovación y tecnología “te hablo de una ciudad que mire al Siglo XXI y a Europa y que hable en el lenguaje de las familias. Todos vamos al supermercado y vemos como sube el precio de los alimentos, como sube nuestra hipoteca y nuestros salarios no suben y no llegamos a final de mes mientras que el gobierno nos asfixia a impuestos. Tenemos que bajar los impuestos y hay que vivir disfrutando de nuestra familia, con medidas para conciliar , con jornadas laborales flexibles , comedores para los niños o jornadas extraescolares”.

"No me voy a dejar vencer por lo que digan los demás en encuestas interesadas"

Se enfada cuando le recordamos que en determinadas encuestas les borran del mapa electoral al no conseguir ningún diputado en las Cortes de CLM “no vamos a desaparecer, sé que en las Cortes hay una ley muy dañina y que lo tenemos muy complicado y es prácticamente imposible, aunque aquí no se rinde nadie porque estamos decididos a cambiar las cosas y transformar la sociedad. No me voy a dejar vencer por lo que digan los demás. Por otra parte, esto lo dicen las encuestas de ciertos partidos y algunos medios de comunicación, pero lo dicen de una manera interesada porque CS molesta y pido que el que esté desencantado de la política que nos de un voto de confianza porque lo que hay yo no lo quiero para mis padres ni para mis hijos. Voy a luchar de todas las maneras posibles porque este proyecto salga adelante porque no me conformo con lo de siempre”.

"En la campaña nos apoyará Inés Arrimada y volverá Adrián Vázquez"

También los dirigentes nacionales de CS apoyarán a Carmen Picazo en los próximos días “Patricia Guasp ya estuvo hace unos días en Albacete, también ha estado nuestro secretario general Adrián Vázquez y estará Inés Arrimada, aunque tengo que confirmar la fecha y volverá Adrián Vázquez”.