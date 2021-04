Seguro que recuerdas el caso de un bebé abandonado en Torrijos, en la provincia de Toledo. Pues bien, el niño ya ha cumplido su primer mes de vida. Y en parte ha sido gracias a Rocío, vecina de la localidad que lo encontó dentro de una caja, en una casa abandonada a las afueras del pueblo. En COPE hemos vuelto a hablar con Rocío, saber qué ha pasado con el bebé, y también con la madre.

40 días es el tiempo que ha pasado desde que Rocío daba un paseo por el campo, y le llamó la atención lo que hacían dos chicas al lado de una casa en ruinas. Echó un vistazo y debajo de una manta gris se encontró con un bebé recién nacido. Desde ese día, Rocío nos dice que no sa ha atrevido a pasar por esa zona.También nos ha dicho que el juicio se celebró el pasado lunes 29 de marzo.

El bebé está bien. Fuentes de la Consejería de Bienestar Social de Toledo han contado a COPE que el niño ahora vive en una familia de acogida de esta provincia a la espera de encontrar una familia adecuada para el niño. También nos han contado que la familia biológica se ha interesado por él, pero no han podido verlo. La madre sigue en prisión provisional a la espera de que la juez determine si es culpable o inocente de un delito de abandono de menores.

Así nos contó Rocío cómo fue el día que encontró al bebé

La protagonista de esta historia, además del bebé, es una vecina del municipio de Torrijos, en la provincia de Toledo, que posiblemente sea una de las mujeres más felices y satisfechas del mundo tras rescatar ayer a un bebé recién nacido abandonado en una caja. Es sanitaria pero ahora está de baja porque está embarazada.

Eran en torno a las cinco de la tarde de este martes, 23 de febrero. Un día que no podrá olvidar. Fue a dar un paseo por el campo con su pareja y con los perros. Mientras caminaban por un descampado de repente se fijó “en unas chicas que llevaban una caja”. Le pareció sospechoso por la zona en la que se encontraban. Si quieres escuchar todo el relato PINCHA AQUÍ

En un principio, pensó que dentro de la caja podría haber algún perro o gato y que las jóvenes pensaban abandonarlos allí mismo. Acto seguido, vio como entraban a una casa abandonada.

En declaraciones al programa La Linterna de COPE, y tal como contaba Ángel Expósito, se dio cuenta de que la estaban observando “para ver si me iba o no. He salido un poco al campo para que no me vieran y he pensado van abandonar a un perro”.

Una de las jóvenes entraba en la casa con la caja y salía después sin ella. La otra se quedaba fuera vigilando.

“Cuando se iban, me he dado la vuelta y he ido hacia la casa. Al entrar he visto una manta tapando una caja y en la caja estaba el bebé”. Cuando abrió la caja, no se podía creer que hubiera dentro un bebé recién nacido. Lo tomó en sus brazos para darle calor e inmediatamente avisó a la guardia civil de lo ocurrido. El pequeño aún tenía el cordón umbilical.

Hasta allí se trasladaba una ambulancia para llevar al bebé al centro de salud de Torrijos y después al Hospital Virgen de la Salud de Toledo.

Uno de los que viajaba en la ambulancia es José Antonio que contaba a La Linterna que “la criatura está bien. Ha pesado 2.800 gr. Para nosotros creemos que sí, que es un milagro”.

La madre, una joven de 19 años, ya ha sido detenida. De momento, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se ha hecho cargo de la tutela del pequeño hasta que se encuentre una familia de acogida.

La investigación continúa.