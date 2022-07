El Ayuntamiento de Toledo colabora con la AECC en una campaña sobre los riesgos de la exposición solar

La concejala de Servicios Sociales, Ana Belén Abellán, y el gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer en la provincia de Toledo, Roberto Martínez, han informado este viernes en rueda de prensa de una nueva campaña informativa y de concienciación en torno a los riesgos asociados a la exposición solar, especialmente durante la temporada estival.

La edil ha mantenido en su alocución que se trata de una campaña de la entidad en la que el Consistorio colabora en la difusión y promoción de mensajes necesarios para el conjunto de la población a la hora de “prevenir, sensibilizar y adoptar las medidas necesarias para evitar complicaciones de salud derivadas de la exposición solar”.

La promoción de la campaña tendrá lugar a través de mupis publicitarios que se instalarán en las paradas de autobuses públicos urbanos así como en las piscinas municipales, donde se repartirán 350 muestras de crema solar con alta protección al sol. Y es que, tal y como ha referido Abellán, “una de las peores consecuencias de la sobreexposición al sol es el cáncer de piel o melanoma por lo que la prevención y el diagnóstico precoz desempeñan un papel fundamental”.

Tanto es así que, según el gerente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer, “el cáncer de piel es uno de los tumores más frecuentes y se debe al crecimiento anormal y descontrolado de células cutáneas que se han alterado por la radiación ultravioleta (UV) procedente de la luz solar o las camas de bronceado”.

Sin embargo, este tipo de tumor que “es el más prevenible y, cuando se detecta y trata a tiempo, tiene buen pronóstico”, ha explicado el gerente que también ha incidido en la necesidad de interiorizar que “la piel tiene memoria” y por ello las quemaduras provocadas por el sol son lesiones agresivas que, de manera reiterada y a largo plazo (20-30 años) pueden derivar en un cáncer”.

Es necesario tener en consideración que los casos de cáncer de piel “crecen a un ritmo rápido” y tanto es así que en España se registran cada año más de 20.000 nuevos casos de cáncer no melanoma y 6.000 melanomas. Además, a nivel mundial cada año se diagnostican 132.000 melanomas y tres millones de casos de cáncer de piel no melanoma, según datos de la asociación.

En cuanto a las recomendaciones para prevenir estos daños, Martínez ha ofrecido algunas como: utilizar protectores solares adecuados a las características físicas de cada persona y que contengan filtros frente a los ratos IVA y UVB; usar la cantidad suficiente cubriendo toda la superficie corporal; aplicar los productos con la piel seca y tener en cuenta que con la piel mojada las gotas funciona como una lupa por lo que se aumenta así el riesgo de quemaduras; realizar la primera aplicación de crema antes de exponerte al sol; utilizar fotoprotectores resistentes al agua y reponerlo después de cada baño o cada dos horas.

Además, ha añadido, también es aconsejable beber agua con frecuencia; protegernos del sol en las horas de mayor exposición solar –entre las 11:00 y las 17:00 horas; protegerse en días nublados y durante todo el año; utilizar gorra, gafas, camiseta y siempre sombrilla y protegerse en la realización de actividades deportivas o al aire libre.

Asimismo, el responsable provincial de la entidad ha hecho un llamamiento a la población para que procure autoexplorarse a la hora de identificar lo antes posible un cáncer. De esa forma, ha explicado, “cada persona ha de conocer las características de su piel y, ante cualquier cambio, acudir al médico para que realice un diagnóstico y tratamiento adecuados”.

El aspecto de las lesiones que pueden presentar los cánceres de piel es muy variado y en el caso de los carcinomas, destacan la aparición de manchas (generalmente rojizas) que pueden descamarse y sangrar, nódulos (elevaciones o prominencias redondeadas en la piel) y úlceras que no cicatrizan. En los melanomas las características que presentan las lesiones con mayor frecuencia vienen determinadas por la regla del A, B, C, D y E sobre la asimetría, bordes irregulares y con picos; color variado, no homogéneo; diámetro mayor de 6 mm y, por último, la evolución o cambio en el aspecto.

Según ha concluido la edil, “para el equipo de Gobierno que dirige Milagros Tolón, es muy importante trabajar en la sensibilización, concienciación y prevención de esta enfermedad y campañas como ésta son muy necesarias para llegar a toda la ciudadanía y que entre todos podamos prevenir las consecuencias de la exposición al sol, no sólo en verano sino los 365 días del año”.