De Antonio: "No entiendo que a los empresarios nos ataquen constantemente"

Hoy jueves 26 de septiembre se celebran los premios que otorga la Federación de Empresarios de Toledo, FEDETO, en su XXVIII edición. Se van a dar 15 premios en total, la mayoría de ellos a empresarios en categorías como empresa del año, organización empresarial, mejor empresario joven... Este año no ha sido un año fácil para elegir a los ganadores, tal como nos contaba hace unos días el presidente del jurado y Subdelegado del Gobierno en Toledo, Carlos Ángel Devia.

Dentro de la categoría de comunicación. nos hace mucha ilusión que el premio haya recaído en esta casa, en las emisoras que la cadena COPE tiene en la provincia de Toledo, en COPE Toledo y en COPE Talavera. Un premio que recogemos con mucho orgullo tal como le contamos a Javier de Antonio, que es el presidente de FEDETO que ha pasado por los micrófonos de COPE. “Yo creo que COPE es uno de los medios de mayor difusión. y que está en boca de todo el mundo y lógicamente al final era de justicia también que pudiera ser uno de los galardonados. Además, has dicho lo de muy orgullosos, porque el lema de los galardones siempre ha sido “Orgullosos de ser empresarios” y la radio, como cualquier otra cosa en la vida, es una empresa. Más allá de su importancia en la difusión de noticias, son muy importantes para todos”, nos cuenta el presidente de los empresarios

En la gala que se celebrará a partir de las 8 de la tarde en el edificio Sabatini del campus de la Fábrica de Armas de Toledo se darán cita más de mil personas con ánimo de divertirse después de un año especialmente malo para los empresarios, según nos cuenta De Antonio.

“Siempre es un año duro para los empresarios, pero es verdad que últimamente mucho más. Yo creo que a nadie se le escapa todos los mensajes que hemos ido lanzando constantemente acerca de nuestra preocupación por una legislación que desde luego no es nada amable con los empresarios. Y quiero citar además, porque el otro día precisamente, Milagros Tolón, la delegada del gobierno, hizo mención, y la representante de la Consejería de Economía exactamente igual, de lo importante que somos los empresarios para ellos. Y somos conscientes de ello porque es verdad que en nuestra labor diaria de comunicación con la administración se muestran preocupados y procuran dar salida a todas nuestras preocupaciones. Pero dicho esto, en ciertos sectores de la sociedad parece ser que los empresarios no somos tan importantes. E hizo mención precisamente de lo importantes que somos, como tal, como pilar básico que crea riqueza. No entendemos que nos ataquen constantemente. Este año ha sido muy duro y sigue siendo”.

Tras la entrega de premios se celebrará una cena cóctel y cerrará un conicerto de los Secretos