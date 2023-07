PP y Vox rechazan en el pleno de Toledo la propuesta del PSOE para recuperar la Concejalía de Igualdad

Los dos partidos integrantes del equipo de Gobierno municipal en el Ayuntamiento de Toledo, PP y Vox, han rechazado la moción del PSOE en el pleno municipal para recuperar la denominación de la Concejalía de Igualdad, según informa Europa Press.

La concejal de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, ha pedido a la oposición "respeto por las víctimas de violencia de género" y "que no sean utilizadas como arma arrojadiza y no se vuelva a repetir el lamentable espectáculo de boicotear actos en su memoria con pancartas y consignas cuestionando la denominación de la Concejalía", según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La edil ha justificado el rechazo de la moción en el pleno insistiendo en que no van a mantener los recursos que había hasta ahora sino que los van a "mejorar notablemente, ya que la mala gestión del equipo de Gobierno anterior ha dejado en evidencia las carencias y la irresponsabilidad en esta materia".

En este punto, Illescas ha recordado que el Gobierno anterior "no ha pagado ni retenido el crédito para pagar la fase de Diagnóstico del Plan de Igualdad del Ayuntamiento y, además, esta semana hemos visto reducida la subvención del Pacto de Estado, entre otros motivos, porque no contamos con un convenio Viogén".

Por ello, este equipo de Gobierno "está tomando medidas" y ha anunciado que "próximamente" se va a convocar el Consejo Local de la Mujer de la ciudad de Toledo, un organismo creado en el año 1992 y que "a diferencia de lo que asegura el PSOE, lleva más de un año sin convocarse".

Además, ha continuado la concejal, se va a reforzar la plantilla que trabaja en la Casa de Acogida de Toledo, "que presta un servicio esencial a las mujeres que sufren la lacra de la violencia de género".

En cuanto a la denominación de la Concejalía, Illescas ha añadido que la igualdad es una competencia transversal en todas las áreas del Gobierno municipal y recuerda a la oposición que municipios donde gobiernan los socialistas como Lugo ha optado por denominar a la concejalía con competencias en materia de Igualdad, "Concejalía de Bienestar Social y Mayores".

Además, ha señalado que el III Plan de Igualdad de las personas de la ciudad de Toledo, redactado por el actual equipo de Gobierno en tiempo record "ya que se acababa el tiempo para su presentación" contempla que todas las áreas de gobierno del Ayuntamiento deben designar una persona interlocutora para cuantas actuaciones se lleven a efecto durante la elaboración e implementación de dicho Plan.

"Porque la Igualdad ha de ser un principio de todas la actuaciones y políticas que se lleven a la práctica, por lo que no solo será mi concejalía la que trabaje en este sentido sino que será un trabajo transversal y esto no será una mera declaración programática, sino una realidad", ha aseverado Marisol Illescas.

Mientras, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Toledo, Juan Marín, ha justificado el rechazo de su grupo a la moción del PSOE en que "nada hay más contrario a la igualdad que reconocer privilegios", a la vez que ha recordado que "todas las personas, sean mujeres u hombres, homosexuales o heterosexuales, tenemos los mismos derechos y obligaciones ante la ley", según ha informado el partido en nota de prensa.

En el pleno ordinario celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Toledo, Marín ha señalado que Vox no negará derechos a nadie, "porque todos tenemos la misma dignidad, por nuestra sencilla y extraordinaria condición de personas", y ha cargado contra "la pretendida superioridad moral de la izquierda, porque no existe".

A su juicio, "la ley debe garantizar nuestra igualdad, pero ni la ley ni las administraciones públicas deben favorecer privilegios, ya sea para una persona individual, ya para un colectivo de personas".

"No negamos la existencia de la violencia doméstica, pero no reconocemos el concepto violencia de género, porque las personas no tenemos género, tenemos sexo: masculino y femenino", ha añadido. "El género es un concepto gramatical creado por el hombre y que está sujeto a variaciones y modificaciones por voluntad del hombre. El sexo es un concepto biológico que no depende de nuestra voluntad", ha explicado.

Y, en este sentido, ha citado a la bióloga Nettie María Stevens, "una mujer" que en el siglo XIX "descubrió los criterios científicos basados en los cromosomas XX y XY, que determinan el sexo de las personas". "Y esos criterios los utilizan incluso los arqueólogos para identificar sus hallazgos y catalogarlos como hombre y mujer", ha insistido.

Por otro lado, ha lamentado que la ley actual en materia de violencia contra las mujeres facilite la creación de "tribunales de excepción" para los hombres, "a los que se niega su presunción de inocencia", y ha aludido a un "prestigioso socialista" como Alfonso Guerra, "quien llegó a reconocer que esa norma corría el riesgo de ser anticonstitucional".

"La igualdad se demuestra con hechos y a los socialistas no les amparan los hechos como defensores de la igualdad. La propuesta socialista de crear una concejalía específica busca más reconocer privilegios que garantizar la igualdad real entre los toledanos", ha sentenciado.

Por su parte, la concejala del Grupo Socialista Ana Belén Abellán, encargada de defender la moción para que se recupere la Concejalía de Igualdad, ha aseverado que el rechazo de la propuesta por parte de PP y Vox confirma que el Gobierno local "asume los postulados de la ultraderecha y un retroceso en la defensa de los derechos de la mujer, aparte de poner en riesgo todos los avances logrados en la lucha contra la violencia de género", según ha informado el PSOE en nota de prensa.

"Nunca me imaginé que la primera moción que tendríamos que traer al pleno sería la de recuperar la Concejalía de Igualdad porque su primera decisión como alcalde sería atentar contra los derechos de las mujeres", ha manifestado la concejala, quien ha recordado que este departamento también se ocupaba de la prevención de las violencias hacia las mujeres con materias como violencia de género, violencia sexual y cualquier tipo de violencia machista. En este sentido, "en lo que llevamos de año ya han sido asesinadas 29 mujeres y son más de 1.200 las mujeres asesinadas desde 2003", ha recordado.

La argumentación del equipo de Gobierno, justificando la ausencia de las políticas de Igualdad con políticas de gestión transversal, "solo pretende blanquear su imagen porque lo que no se visibiliza no existe", ha afirmado Abellán, quien ha criticado que "de nada valen declaraciones vacías e hipócritas sin un presupuesto real".

Para el PSOE, el Gobierno "radical de ultraderecha" que se ha instalado en el Ayuntamiento "no cree en la igualdad real entre hombres y mujeres y se ha posicionado al lado del partido que niega la violencia machista, al lado de los que invisibilizan a las mujeres y a las víctimas y empoderan a los maltratadores y agresores, al lado de los que no creen en los derechos humanos, dando la espalda a ciento de mujeres y al colectivo LGTBI".

Frente a estos argumentos, Ana Belén Abellán ha lamentado la actitud del portavoz del equipo de Gobierno, "que sabemos para lo que está aquí, para crispar, sacar bulos y ser la oposición de la oposición".