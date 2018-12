¿Cuáles son los principales factores que están detrás de los accidentes de tráfico?

Tiempo de lectura: 1



Podemos decir que, hasta hace poco tiempo, la velocidad era el principal factor causante de los accidentes de tráfico. Sin embargo, este factor ha quedado relegado a un segundo puesto, superado por las distracciones al volante, siendo el uso del teléfono móvil la distracción más concurrente.

Pero ya no nos conformamos con distraernos hablando por teléfono móvil, sino que principalmente es el uso del whatsapp el que más distrae al conductor, no sólo porque apartamos la vista de la carretera, sino porque además apartamos las dos manos del volante para chatear con mayor fluidez. Esto es una conducta extremadamente peligrosa si, además, tenemos en cuenta que, circulando a 120 km/h, cada segundo que dejamos de gobernar nuestro vehículo, bien por no mantener la vista sobre la carretera o bien por quitar las manos del volante, estamos recorriendo, insisto en cada segundo, 33 metros sin ningún control del vehículo.

Por detrás de las distracciones y de la velocidad, tenemos un tercer factor predominante en los accidentes de tráfico que es haber consumido alcohol o drogas horas antes de ponernos al volante.

